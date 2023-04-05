Alanya'da bu sezon avokado üretimi 80 milyon adede ulaştı

Antalya

Uygun iklimi dolayısıyla tropikal meyveciliğin en çok yapıldığı yerlerin başında gelen Alanya'da avokado üretimi her geçen yıl artıyor.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, AA muhabirine, Türkiye'de avokado sezonunun ağustosta başlayıp sonraki martta bittiğini söyledi.

Bu sezonu çok iyi geçirdiklerini belirten Sevilgen, "2018'de başladığımız avokado ihracatı 2021-2022 sezonunda durmuştu. 2022-2023'de ise en yüksek ihracat sezonunu yaşadık." dedi.

Sevilgen, 15 ülkeye ihracat yaptıklarını, en fazla satışı Rusya, Bulgaristan, Moldova, Kosova, Romanya, Azerbaycan ve Gürcistan'a gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yurt dışına 19 tır ürün gönderildi

Bu yıl yurt dışına toplam 19 tır ürün gönderdiklerini anlatan Sevilgen, İran ve Irak'ın yanı sıra Katar, Umman ve Suudi Arabistan'a da ihracat yapan üreticiler olduğunu vurguladı.

Avokado bahçelerinin her geçen yıl arttığını ifade eden Sevilgen, "Önceden 20-30 milyon avokado üretilince sevinirdik. Bu sezon 80 milyon adet avokado üretimine ulaştık. Bu ürünlerin 30 milyonu ihracata gitti. Dikilen ağaçlar meyve vermeye başladı. Gelecek sezon 100 milyon avokado üretimi aşılacak gibi görünüyor." diye konuştu.

Sevilgen, hava sıcaklıklarının avokado üretiminde etkili olduğunu vurgulayarak, ağaçların aşırı sıcak ve soğukta meyve döktüğü bilgisini verdi.

"Bahçelerimizde yavaş yavaş avokadoya geçiyoruz"

Üretici Mehmet Yoz ise bahçesinde yıllardır yetiştirdiği avokadonun iyi bir gelir kapısı olduğunu söyledi.

Bakımı kolay olan avokado ağaçlarının sayısını her yıl artırdığını anlatan Yoz, şunları kaydetti:

"Bahçemizde her türlü ürünü yetiştiriyoruz. En iyi verimi avokadodan aldık. Yerli avokado kendini kanıtlamış durumda. İlk başlarda 'kim yiyecek, kime satacağız' diye düşündük. Nasıl yenileceğini bile bilmiyorduk. Annem babam kızdığı için ilk zamanlar bahçede kaçak yetiştiriyordum. Şimdi herkes 'her yere avokado ekelim' diyor. Meyve vermiş ağaçları kesemiyorum ama bahçelerimizde yavaş yavaş avokadoya geçiyoruz. Sadece avokado değil mango da tercih ediliyor."