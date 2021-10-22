ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE YATIRIM

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA

Almanya’da ikamet eden Türk iş adamı Bülent Özaslan’dan Türkiye’ye büyük yatırım Kırşehirli olan iş adamı Bülent Özaslan Türkiye’ye dev projelerle geliyor.

Türkiye’ye geri dönüşüm lastik fabrikası kuracak Özaslan Dünyanın birçok ülkesinde iş yapmaktadır.

Özaslan, bundan sonra yatırımlarını Türkiye’ye yapıp kendi vatandaşlarına istihdam sağlayacağını belirtti.

İş adamı Özaslan birçok ülkede ticaret yapmaktayız bundan sonra nasip olursa yatırımlarımızı Türkiye’ye yapacağını söyledi.