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Altın her zaman güvenli bir limandır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Mart 2021 Cuma 10:54
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Altın her zaman güvenli bir limandır

HABER: ASLAN SAYIM

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde mağazaları ile hizmet verenLokman Kuyumculuk kurucusu Lokman Aydemir, altının her dönem olduğu gibi bu dönemde de güvenli bir liman olduğunu ve altına yüksek talep olduğunu söyledi.

Son dönemde istikrarlı artışıyla yatırımcıların yüzünü güldüren altının, 2020 yılının başından bugüne kadar %65 oranında değer kazandığını söyleyen Lokman Kuyumculuk kurucusu Lokman Aydemir, bu artış döviz kurlarının ve gayri menkul piyasasında yaşanan dalgalı seyrin etkisi olduğunu vurguladı. Yatırımcıların her zaman güvenli bir ortam aradığını ve altın fiyatlarının sürekli artmasıyla birlikte herkesin tasarruflarını altın üzerinde yoğunlaştırdığını da kaydeden Aydemir, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini, altının her dönem en güvenli yatırım aracı olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Mardin halkına hizmet etmek için kuruldukları ilk gün gibi heyecanlı olduklarını ifade eden Yönetim Kurulu başkanı Lokman Aydemir. “Genç ve tecrübeli ekibimizle halkımız daha da büyüyerek hizmet etmeye devam edeceğiz”dedi.

İlk işletmemizi 1992’de açtık

Lokman kuyumculuğun kuruluş hikâyesini anlatan Lokman Aydemir: ”1992 de küçük bir işletme ile başladık, bugün bu sektörde tam 29 yılımız oldu. Kuruluşundan bu yana kardeşlerimle birlikte sektörde büyüyerek Lokman Kuyumculuk şirketini kurup Mardin Kızıltepe’de iki şubemiz bünyesinde 50 personel ile müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizi ön plana çıkaran şeyler Türkiye’de bulamayacağınız ürünler bulundurmak ve daha çok çeşit zenginliği bulundurmak. İşletmemiz özellikle Mardin takıları ile alakalı çok iddialı.”

Altın her zaman güvenilir bir limandır

Aydemir, “Altının önündeki en büyük engel Covid-19 aşısıydı. Aşı çalışmalarının başlaması ve olumsuz sonuç vermesi altının düşmesine neden oldu. Yılların vermiş olduğu tecrübeye dayanarak şunu söyleyebiliriz ki; altın her zaman güvenilir limandır. Kâğıt paradan kesinlikle ama kesinlikle hiçbir şey beklemeyin. Binlerce yıldır altın sürekli değer kazanmıştır. Yatırımcılar başta olmak üzere herkesin altına güvenmesini ve bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. 540’lardan 400’lere geriledi. Bunu fırsat bilen müşteriler, altın alımına yöneliyorlar. Şu an talepte bir rağbet var.” dedi.

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Altın Her Zaman Güvenli Bir Limandır
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