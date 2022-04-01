AMERİKA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Washinton – DC’de otobüslere ve metrolara binerken ücret ödemeden seyahat edebiliyorsunuz. Kulağa ilginç gelse de Başkent Washington’da eğer seyahat edecek paranız yoksa bu sıkıntı olmuyor çünkü ücret ödemeden de yolculuk edebiliyorsunuz. Hatta kimi otobüs şoförleri, yolcular otobüse binerken eliyle kart okuma göstergesini kapatarak resmen engel oluyorlar. Bu durum yolcuların hoşuna gitse de yetkililer bu gidişattan hiç memnun değiller.

(WMATA) yani Washington Metropolitan Bölgesi Transit Yetkilileri tarafından yayınlanan bir raporda birçok yolcunun seyahat ücreti ödemediği ortaya çıktı. Rapora göre her üç otobüs yolculuğundan biri ücretsiz yapılıyor. WMATA yetkililerine göre bu, aynı zamanda hazine geliri için de büyük bir kayıp. Çünkü yapılan bu ücretsiz seyahatler ABD hazinesine milyon dolarlar kaybettiriyor ve hükümete büyük bir vergi kaybı yaşattırıyor.

Aynı rapora göre kaybedilen gelir kaybının 10 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla kaçak yolculuk Amerika’da serbest değil, sadece görevlilerin büyük çoğunluğu tarafından müsamaha ediliyor. Ayrıca bu kaçak seyahat, Covid-19 pandemisinden sonra büyük bir oranla artış göstererek yaygınlaşmış.

Amerika’da metro yolculuğu yaparken, girişte kartı sisteme okutuyorsunuz ama sistem ücret almıyor çünkü ineceğiniz durakta tekrar kartınızı okutuyorsunuz ve sistem kaç durak gittiğinizi hesaplayarak size ücret çıkartıyor, kartınızdan ücreti tahsil ediyor. Bu nedenle yolculardan bazıları turnikelerden atlayarak kaçak yolculuk yapabiliyor.

Kaçak seyahat, metro yolculuğunda çok yaygın olmasa da bazı yolcular metrolara ücretsiz bir şekilde binebiliyor. Turnikelerin üzerinden atlayan yolculara güvenlik görevlileri hiçbir şey demiyor. Metro alanında çok sayıda metro polisi olmasına rağmen kaçak geçen yolculara müdahale edilmiyor.

Yetkililerin ortaya koyduğu raporlara göre kaçak geçiş sayısının en fazla olduğu bölge yüzde 42 oranıyla DC, sonra yüzde 34 ile Maryland ve en az oranla Virginia bölgesi olarak görülmüş.

Otobüs ücretleri, normal ücret için 2 Dolar olarak belirlenmiş. Eğer aktarma yapılacaksa ve ikinci binilen otobüs Express veya havalimanına giden otobüs değilse ücretsiz olarak yolculuk edebiliyorsunuz. Aynı zamanda 65 ve üstü yaşındakiler ile sağlık kartı bulunan sağlık çalışanlarına normal otobüs ücretinin yarısını ödemelerine izin veriliyor yani 1 Dolar ödüyorlar.

(Haber: Gurur AKOSMAN)