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Anadolu Tarım İşletmesinde modern tekniklerle hem tasarruf hem verim artışı sağlanıyor

Eskişehir'de TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesine ait 44 bin dekar arazide modern sulama, ilaçlama ve gübreleme teknikleri kullanılıyor.

07 Nisan 2023 Cuma 13:35
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Anadolu Tarım İşletmesinde modern tekniklerle hem tasarruf hem verim artışı sağlanıyor
Eskişehir

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesine ait arazilerde modern sulama, ilaçlama ve gübreleme teknikleri kullanılarak su ve iş gücünden tasarruf edilip, ürün verimi artırılıyor.

Anadolu Tarım İşletmesinde damızlık tiftik keçisi, Anadolu merinosu ırkı koyun, esmer ırkı sığır ve Arap atı yetiştiriciliğinin yanı sıra 44 bin dekar alanda tarımsal faaliyet yürütülüyor.

Çiftçiler için tohumluk buğdayın yanı sıra işletmede yetiştirilen hayvanların ihtiyacını karşılamak için yem üretiliyor. Modern sulama, ilaçlama ve gübreleme teknikleri kullanılan bitkisel üretimde sudan, zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanırken verim de artıyor.

Modern ekipmanlar ve teknolojinin kullanıldığı işletmede "center pivot" sistemiyle sulanan dairesel tarım arazileri dronla görüntülendi.

İşletmenin Bitkisel Üretim Şubesi Şefi Fatih Daş, AA muhabirine, ilkbaharın başlamasıyla hava sıcaklıklarının artması sonucu bitkilerin su ihtiyacının arttığını söyledi.

Anadolu Tarım İşletmesinde modern sulama sistemlerinin kullanıldığını vurgulayan Daş, şöyle konuştu:

"44 bin dekar arazimiz var. Bu arazinin büyük bir kısmında tarımsal üretim yapıyoruz. 17 bin 636 dekar sulu, diğer kısımda ise kuru tarım yapılıyor. Center pivot sulama sistemiyle ürünlerimizi suluyoruz. Bu sistemle sulama randımanını yüzde 90'ın üzerinde tutuyoruz. Daha az suyu verimli şekilde kullanıyoruz. Böylece ürünlerde de verimlilik artıyor. Bu sulama sisteminde iş gücü yok denilecek kadar az. Herhangi bir boru değişimi söz konusu değil. Düğmeye basarak sulama işlemi gerçekleştiriliyor."

Daş, gübreleme ve ilaçlama işlemlerini de modern ekipmanlarla yaptıklarını anlattı.

Toprak analizleri sonucu bitkinin ihtiyaç duyduğu azotlu gübreyi tarım arazisiyle buluşturduklarını dile getiren Daş, şunları aktardı:

"Bitkinin yabancı otlarla mücadele etmesi için ilaçlama yapıyoruz. İlaçlama makinemiz de 32 metre kanat genişliğinde. Az zamanda çok fazla bölgeyi ilaçlayabiliyoruz. Modern sistemleri kullanarak zamandan ve iş gücünden tasarruf ederek, ülkemiz tarımına destek olmaya çalışıyoruz. Çiftçiler için tohumluk buğday üretiyoruz. Yetiştiriciliğini yaptığımız damızlık hayvanlar için de yemlik kuru ot üretimi gerçekleştiriyoruz. Fiğ ve ryegrass gibi hayvancılık ünitelerimizin kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli ot üretimlerimiz mevcut."

AA

Son Güncelleme: 07.04.2023 13:48
Anahtar Kelimeler:
EskişehirMahmudiyeModernsulamailaçlamagübrelemeAnadoluTarımİşletmesi
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