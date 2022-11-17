Antalya'da yabancÄ±ya konut satÄ±ÅŸÄ± iki katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

ANTALYA - TÃ¼rkiyeÂ Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerine gÃ¶re, bu yÄ±lÄ±n ilk 10 ayÄ±nda yabancÄ±ya konut satÄ±ÅŸÄ±nda Antalya'da yÃ¼zde 94'lÃ¼k artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. GeÃ§en yÄ±lÄ±n Ocak- Ekim dÃ¶neminde yabancÄ±ya 8 bin 640 konut satÄ±lan Antalya'da bu yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemindeki rakam 16 bin 779'aÂ ulaÅŸtÄ±. SavaÅŸ sebebiyle Rus ve Ukrayna vatandaÅŸlarÄ± en Ã§ok Antalya'yÄ± tercih etti.



TÃœÄ°K'in 1 Ocak- 31 Ekim 2022 tarihleri arasÄ±ndaki 10 aylÄ±k konut satÄ±ÅŸ verilerine gÃ¶re, bu yÄ±l TÃ¼rkiye'de, Ã¶zellikle de Antalya'da Rusya- Ukrayna arasÄ±nda ÅŸubat ayÄ±ndan bu yana devam eden savaÅŸa baÄŸlÄ± iki Ã¼lkeden yaÅŸanan gÃ¶Ã§Ã¼n etkisi, yabancÄ±ya konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda rekor artÄ±ÅŸlara sebep oldu. TÃ¼rkiye genelinde ekim ayÄ±nda yabancÄ±lara konut satÄ±ÅŸÄ± toplamÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 8,8 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 5 bin 377 adet oldu. TÃ¼rkiye geneli satÄ±ÅŸlar dÃ¼ÅŸerken, ekim ayÄ±nda 2 bin 123 adetle yabancÄ±lara en Ã§ok konut satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan il sÄ±ralamasÄ±nda birinci olan Antalya'da ise yÃ¼zde 65'lik rekor bir artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Ekim ayÄ±nda Antalya'yÄ± 1658 konutla Ä°stanbul, 490 konutla da Mersin izledi. Ekim ayÄ±nda Rusya Federasyonu vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'den 2 bin 23 konut satÄ±n aldÄ±. RuslarÄ± sÄ±rasÄ±yla 498 konut ile Ä°ran, 310 konut ile Irak ve 216 konut ile Ukrayna vatandaÅŸlarÄ± izledi.



10 AYDA ANTALYA'DA Ä°KÄ° KAT ARTIÅž



Ocak- Ekim aylarÄ± arasÄ±nda 10 aylÄ±k toplam verilere gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de yabancÄ±lara konut satÄ±ÅŸÄ± geÃ§en yÄ±l 43 bin 372 iken, bu yÄ±l yÃ¼zde 26,9'luk artÄ±ÅŸla 55 bin 21â€™e yÃ¼kseldi. Toplam satÄ±ÅŸta 21 bin 252 adetle Ä°stanbul ilk sÄ±rada iken Antalya ikinci sÄ±rada yer alÄ±yor. Antalya'da geÃ§en yÄ±lÄ±n Ocak- Ekim dÃ¶neminde yabancÄ±ya konut satÄ±ÅŸÄ± 8 bin 640 iken bu yÄ±l yÃ¼zde 94'lÃ¼k artÄ±ÅŸla 16 bin 779 oldu.



RUSLAR 3, UKRAYNALILAR Ä°KÄ° KAT ARTTI



Ãœlkelere gÃ¶re ise en Ã§ok satÄ±ÅŸÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Rusya Federasyonu vatandaÅŸlarÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n ilk 10 ayÄ±nda 3 bin 658 adet konut alÄ±mÄ± yaparken, bu yÄ±l aynÄ± dÃ¶nemde Ã¼Ã§ katÄ±na Ã§Ä±karak, yÃ¼zde 209'luk artÄ±ÅŸla bu rakam 11 bin 334 oldu. En dikkat Ã§ekici artÄ±ÅŸlardan biri de UkraynalÄ±larda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GeÃ§en yÄ±lÄ±n 10 aylÄ±k dÃ¶neminde 912 konut alan UkraynalÄ±larÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± konut sayÄ±sÄ±, bu yÄ±l aynÄ± dÃ¶nemde yÃ¼zde 46 artÄ±ÅŸla 1991'e yÃ¼kseldi.



SEFERBERLÄ°K SONRASI AKIN



Gayrimenkul YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± DerneÄŸi (GYODER) ve Ä°stanbul Ä°nÅŸaatÃ§Ä±lar DerneÄŸi (Ä°NDER) gibi kuruluÅŸlarÄ±n Ã¼yesi olan Helmann YapÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Selman Ã–zgÃ¼n, ekim ayÄ±nda TÃ¼rkiye genelinde yabancÄ±lara konut satÄ±ÅŸÄ± dÃ¼ÅŸerken, Antalya'nÄ±n il olarak birinci olmasÄ± ve yÃ¼zde 65'lik rekor artÄ±ÅŸ yaÅŸanmasÄ±nÄ±, Rusya Federasyonu'nda savaÅŸ sebebiyle eylÃ¼l ayÄ±nda ilan edilen kÄ±smi seferberlik kararÄ±nÄ±n etkisi olarak gÃ¶sterdi. Ã–zgÃ¼n, seferberlik ilanÄ±yla birlikte Rusya'dan Antalya'ya hem hava yolu hem de kara yoluyla ciddi bir talep oluÅŸtuÄŸunu belirterek, "HatÄ±rlanacaÄŸÄ± Ã¼zere o dÃ¶nemde uÃ§aklarda yer bulamama, tek kiÅŸilik uÃ§uÅŸ fiyatlarÄ±nda bir biletin 200 bin TL'yi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne de tanÄ±k olmuÅŸtuk. Rusya'dan gelen bu vatandaÅŸlarÄ±n birÃ§oÄŸu da Antalya'ya yerleÅŸti ve imkanÄ± olanlar konut satÄ±n aldÄ±" dedi.



SAVAÅžIN ETKÄ°SÄ°



YabancÄ±lara konut satÄ±ÅŸÄ±nda 10 aylÄ±k verileri deÄŸerlendiren Selman Ã–zgÃ¼n, ÅŸubat ayÄ±nda Ukrayna ve Rusya arasÄ±nda baÅŸlayan ve devam eden savaÅŸ sebebiyle iki Ã¼lkeden de TÃ¼rkiye'ye ciddi bir gÃ¶Ã§ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Antalya'nÄ±n Ã¶zellikle Ruslar aÃ§Ä±sÄ±ndan, dÃ¼nyadaki en Ã§ok tercih edilen illerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini sÃ¶yledi. Ã–zgÃ¼n, bu iki Ã¼lkeden de savaÅŸ sebebiyle gÃ¶Ã§ edenlerin Antalya'ya yerleÅŸtikleri ve konut satÄ±n alÄ±mÄ± yapmalarÄ± nedeniyle bu yÄ±l Antalya'daki satÄ±ÅŸlarÄ±n iki katÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.



KONYAALTI Ä°LK SIRADA



Ã–zgÃ¼n, Antalya'da Rus ve UkraynalÄ±larÄ±n yerleÅŸim aÃ§Ä±sÄ±ndan ilÃ§elere gÃ¶re tercihlerinde ise ilk sÄ±rayÄ± KonyaaltÄ±'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, diÄŸer ilÃ§elerin ise MuratpaÅŸa, DÃ¶ÅŸemealtÄ±, Aksu ÅŸeklinde sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Hem kiralÄ±k konut hem de satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸlara da ciddi dÃ¼zeyde bu talebin yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã–zgÃ¼n, savaÅŸÄ±n devam ediyor olmasÄ±nÄ±n da bu yÃ¶nde Ã¶zellikle Rusya'dan gÃ¶Ã§ aÃ§Ä±sÄ±ndan Antalya'da gayrimenkul piyasasÄ±ndaki talep artÄ±ÅŸÄ±nda etkili olmaya devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.