Antalya turizminde tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyi ekim ayÄ±

ANTALYA - Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± nedeniyle en Ã¶nemli 2 pazarÄ±ndaki kayÄ±plara raÄŸmen Antalya'ya 10 ayda hava yolu ile gelen turist sayÄ±sÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 48 artÄ±ÅŸla 12 milyon 743 bin 295'e ulaÅŸtÄ±. Ekim ayÄ±nda gelen 1 milyon 716 bin 202 turist ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyi ekim ayÄ± rekoru kÄ±rÄ±ldÄ±.



Antalya ValiliÄŸi Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden alÄ±nan verilere gÃ¶re, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasÄ±nda kenti hava yolu ile ziyaret eden turist sayÄ±sÄ±, 2021 yÄ±lÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 48 artarak, 12 milyon 743 bin 295 oldu.



2020 VE 2021 TOPLAMINI GERÄ°DE BIRAKTI



Antalya'da 2022'nin turizm verileri, 2020 ve 2021 yÄ±llarÄ±nÄ±n 10 aylÄ±k dÃ¶neminde kenti hava yolu ile ziyaret eden turist sayÄ±sÄ±nÄ±n toplamÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±. 2020 yÄ±lÄ± aynÄ± dÃ¶nemde 3 milyon 272 bin 171, 2021 yÄ±lÄ±nda 8 milyon 615 bin 637 olmak Ã¼zere, 2 yÄ±lÄ±n 10 aylÄ±k toplamÄ±nda 11 milyon 887 bin 808 rakamÄ±na ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Antalya turizmindeki artÄ±ÅŸ, ekim ayÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼. Kenti 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasÄ±nda 1 milyon 599 bin 353 kiÅŸi ziyaret ederken, 2022 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda bu rakam 1 milyon 716 bin 202 kiÅŸi oldu. GeÃ§en yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 7 artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±. Turizmde rekorlar yÄ±lÄ± olarak bilinen 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n Ekim ayÄ±nda ise Antalya'yÄ± 1 milyon 686 bin 529 kiÅŸi ziyaret etmiÅŸti. Bu rakam ile birlikte Antalya'ya hava yoluyla ziyaret eden turist sayÄ±sÄ± bakÄ±mÄ±ndan tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyi ekim ayÄ± gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ oldu.



DÃœÅžÃœÅžE RAÄžMEN RUSLAR Ä°LK SIRADAÂ



10 aylÄ±k dÃ¶nemde Antalya'ya en Ã§ok turistin geldiÄŸi Ã¼lke Rusya Federasyonu oldu. GeÃ§en yÄ±l aynÄ± dÃ¶nemde 3,5 milyona yakÄ±n Rus turistin geldiÄŸi Antalya'da, bu yÄ±l ise yÃ¼zde 22'lik dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸandÄ±. Rusya'dan ekim ayÄ± sonu itibarÄ±yla gelen turist sayÄ±sÄ± 2 milyon 826 bin olurken, yÃ¼zde 23,15'lik pay ile de en Ã§ok turistin geldiÄŸi Ã¼lke oldu. Ä°kinci sÄ±rada ise geÃ§en yÄ±l 1 milyon 164 bin turistin geldiÄŸi Almanya'dan, bu yÄ±l yÃ¼zde 129'luk artÄ±ÅŸla 2 milyon 670 bin turist geldi. AlmanlarÄ±n payÄ± ise yÃ¼zde 21,88 oldu.



EN Ã‡OK TURÄ°ST GELEN ÃœLKELER



Antalya'ya en Ã§ok turistin geldiÄŸi diÄŸer Ã¼lkeler ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±; Ä°ngiltere 1 milyon 88 bin, Polonya 744 bin, Hollanda 434 bin, Kazakistan 347 bin, Romanya 288 bin, Ä°srail 258 bin, Ã‡ekya 219 bin, Danimarka 207 bin, Litvanya 203 bin, BelÃ§ika 182 bin, Ä°sveÃ§ 181 bin, Moldova 162 bin, Ä°sviÃ§re 156 bin, Slovakya 154 bin, Fransa 144 bin, Ukrayna 129 bin, Ä°ran 126 bin, Avusturya 124 bin, Beyaz Rusya 118 bin, NorveÃ§ 106 bin, Macaristan 100 bin.