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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayÄ±sÄ± 12 milyonu aÅŸtÄ±

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:20
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayÄ±sÄ± 12 milyonu aÅŸtÄ±

ANTALYA'ya hava yoluyla gelen toplam turist sayÄ±sÄ±, 16 Ekim itibarÄ±yla 12 milyonu aÅŸtÄ±; geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 51 artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.

Akdeniz'in en Ã¶nemli turizm merkezlerinin baÅŸÄ±nda gelen Antalya'da, 2022 yÄ±lÄ± turizm verilerindeki artÄ±ÅŸ sÃ¼rÃ¼yor. Antalya ValiliÄŸi Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden alÄ±nan verilere gÃ¶re, 1 Ocak- 16 Ekim tarihleri arasÄ±nda kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayÄ±sÄ±, 12 milyon 42 bin 468 oldu. Bu yÄ±lÄ±n turizm verileri, geÃ§en yÄ±lÄ±n 1 Ocak-16 Ekim dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 51 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. GeÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde kente 7 milyon 975 bin 643 turist gelmiÅŸ. 2022 verileri, Ã¶nceki 2 yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶neminin toplamÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±. Ekim ayÄ± verileri de dikkat Ã§ekti. 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n 1-16 Ekim tarihleri arasÄ±nda 959 bin 359 kiÅŸi, kenti ziyaret etmiÅŸti. Bu sayÄ±, 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde 1 milyon 15 bin 375 olarak gerÃ§ekleÅŸti. GeÃ§en yÄ±la gÃ¶re artÄ±ÅŸ oranÄ± ise yÃ¼zde 6 oldu.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaHava YoluTurist
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