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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyona yaklaştı

01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:23
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyona yaklaştı

ANTALYA - Antalya'ya hava yoluyla temmuz ayında 2 milyon 403 bin 992 yabancı turist gelirken, 7 aylık dönemde gelen yolcu sayısı ise 6 milyon 688 bin 506'ya ulaştı.

Pandeminin etkisini azaltması ve Güvenli Turizm Sertifikasyonuyla yabancı misafirlerin tercihi Antalya, turizmde geçen yıla göre büyük artış gösterdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Antalya'ya 2022'nin 7 aylık döneminde hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak, 6 milyon 688 bin 506 oldu. Temmuz'da bu sezonun en hareketli dönemini yaşayan Antalya'ya, hava yoluyla 2 milyon 403 bin 992 yabancı misafir geldi.

2022'nin 7 aylık döneminde gelen 1 milyon 363 bin 526 turist ile Almanya en çok ziyaretçinin geldiği ülke oldu. Almanya'yı 1 milyon 275 bin 353 ile Rusya takip etti. Üçüncülüğü 617 bin 440 turist ile İngiltere aldı. İngiltere'nin ardından ise sırasıyla Polonya 392 bin 135, Hollanda 236 bin 115, Kazakistan 212 bin 461, Romanya 155 bin 626, İsrail 138 bin 562, Danimarka 125 bin 263, Çek Cumhuriyeti 119 bin 736 turist ile ilk 10'a giren ülkeler oldu.

TEMMUZDA RUSLAR, ALMANLARI GEÇTİ

Ocak-Temmuz döneminde Almanlar 1'inci sıradayken, temmuz ayı dikkate alındığında ise Ruslar 489 bin 730 turist ile ilk sırada yer aldı. Almanlar 408 bin 528 turistle Rusları takip etti. 3'üncü sırada ise yıllık bazda olduğu gibi 182 bin 521 turistle İngilizler yerini koruyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaHava YoluTurist Sayısı
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