Armatür sektöründen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 14 milyon dolarlık ihracat

İstanbul

Armatür Derneği'nden edinilen bilgiye göre, sektör ilk çeyrekte en fazla ihracatı 129,5 milyon dolarla Almanya'ya yaparken, bu ülkeyi yüzde 194 artışla 62,4 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan Rusya takip etti.

48,6 milyon dolarla İtalya en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke oldu. Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler İtalya'nın ardından Irak, Romanya, Fransa, Polonya, İspanya, ABD ve Bulgaristan olarak sıralandı.

Sektörün mart ayında ihracat birim fiyatı yüzde 10,47 artarak 5,91 dolara yükseldi.

ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, nisan ayı itibarıyla doğalgaza ve elektriğe gelen indirimlerin, üretim maliyetlerine ve dolayısıyla ihracata olumlu etkisinin olacağını kaydetti.

Sektör olarak 2023 yılı ilk çeyrekte 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Turhan, "Mart ayında en çok ihracat yaptığımız ülke 47,4 milyon dolarla Almanya oldu. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalı süreç sonrası batılı ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı ambargo kararları, ithalat ve ihracat dengelerini değiştirdi.

Türkiye'nin Rusya ile sürdürdüğü olumlu diplomatik ilişkiler ticaret verilerine de olumlu yansıdı. ARMATÜR Sektörü olarak mart ayında Rusya’ya olan ihracatımızı yüzde 304 artırarak toplam 23,8 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık." dedi

Turhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyadaki gelişmeleri, ülkemizin güncel siyasi ve ekonomik gelişmelerini göz önünde bulundurarak ihracatımızda artış için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mart ayında ihracat birim fiyatımız yüzde 10,47 artarak 5,91 dolara yükseldi. Bizler sektör olarak katma değerli ürün üretmeye, dış ticaret açığına katkı sağlamaya, firmalarımızı ihracata teşvik etmeye ve merdiven altı üretimin engellenmesine yönelik bakanlıklarımız nezdinde girişimlerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Bu yıl 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını dile getiren Turhan, "İhracata yönelik hedef ülkelere heyet düzenlemesi, ikili iş görüşmeleri, fuar katılımları aktivitelerimiz devam ediyor. Ayrıca yurt içinde de yerlileşme eğilimini desteklemek adına yapılacak yeni konutlar için TOKİ ile derneğimiz arasında görüşmelerimize devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.