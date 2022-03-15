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ASELSAN, ‘Uluslararası İş Güvenliği’ ödülüne layık görüldü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Mart 2022 Salı 14:23
ASELSAN, ‘Uluslararası İş Güvenliği’ ödülüne layık görüldü

İSTANBUL - ASELSAN, dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen, 'Uluslararası İş Güvenliği' ödülünü (International Safety Awards) kazandığını açıkladı.

ASELSAN, İngiltere merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan British Safety Council tarafından düzenlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyadaki en prestijli ödüllerin başında gelen “Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards)” kapsamında, savunma sektöründe Türkiye’den ödül alan tek şirket oldu.

İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI VE ÇALIŞAN REFAHI ARAŞTIRILDI

2022 Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri için 39 farklı ülkeden çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar başvuru yaptı. Ödüller; firmaların büyüklüğüne ve sektörlerine bakılmaksızın, iş güvenliği ve çalışanlarının refahına ilişkin firmaların ne gibi taahhütlerde bulunduğu ve bu taahhütlerin hayata geçirilmesi için hangi uygulamaların gerçekleştirildiğine dair açıklama ve kanıtlar dikkate alınarak verildi.  “Distinction”, “Merit” ve “Pass” başlıkları ile üç ayrı kategoride verilen ödüllerde ASELSAN, en prestijli olan “Distinction” kategorisindeki ödülü almaya hak kazandı.

“ÇALIŞANLARIMIZA KATKI SUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “ASELSAN olarak, ülkemize ve insanımıza karşı sorumluluk misyonumuzla pek çok konuda olduğu gibi çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda da sektörümüze liderlik etmek bizi gururlandırıyor. ASELSAN ailemize verdiğimiz değerin göstergesi olan global bir başarıyı daha ülkemiz adına kazandığımız için mutluyuz.  Milli mühendislik gücümüzle bağımsız teknolojilere odaklanırken çalışanlarımızın iş güvenliğinden gelişimlerine kadar pek çok alanda onlara katkı sunmayı, tüm teknolojilerimizde olduğu gibi hep daha iyisini hedeflemeyi sürdüreceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası İş Güvenliği ÖdülüASELSAN
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