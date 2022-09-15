ASO 11’inci Büyükelçilikler Resepsiyonu gerçekleşti

Resepsiyona, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Fatih Kacır, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ticaret ateşeleri, milletvekilleri ve bürokratlar ile 65 ülkeden yabancı misyon temsilcileri katıldı.

ASO Başkanı Özdebir, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hızla büyüyen, dünya ile ekonomik alanda hızla bütünleşmesini sürdüren 85 milyonluk nüfusuyla yatırımcıya geniş imkânlar sunan büyük bir pazar olduğunu kaydederek, “Küresel gerginlik ve pandeminin gölgesinde geçen 2021 yılında yüzde 11 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2022 birinci çeyreğinde yüzde 7,3, ikinci çeyrekte ise yüzde 7,6’lık önemli bir büyümeye imza attı. Tüm olumsuz küresel iklime rağmen ekonomimiz muhtemeldir ki 2022’nin tamamında yüzde 5’in üzerinde bir büyümeye ulaşacaktır. Bunu destekler mahiyette son dönemde birçok uluslararası kuruluş büyüme beklentilerini revize ederek yukarı yönlü tahminlerini ortaya koymuştur. Türkiye’nin ihracat tarafında da önemli başarılara imza attığını ifade eden Özdebir, “Sanayinin desteği ile ihracat artışındaki ivmelenme devam etmektedir. Zorlu koşullara rağmen üretebilme yeteneğini ve tedarikçi gücünü gösteren ihracatçılarımız Ağustos'ta yüzde 13,2’lik artışla 21,34 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına imza attı. Yılın ilk 8 ayında 165 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, son 12 ayda ise 250 milyar doları aşarak yıllık bazdaki ihracat hedefine ağustos ayında ulaşmış oldu. Ülkemiz ağustos ayında 220 ülke ve bölgede ihracat yaparken, 151 ülkeye ihracatını artırdı” dedi.

‘HEDEFİMİZE DOĞRU KARARLI ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ’

Ankara’nın 2021 yılında 9,3 milyar, son 12 ayda ise 11 milyar doları aşan ihracatı ile Türkiye’de en çok ihracat yapan 5’inci il konumunda olduğunu söyleyen Özdebir, şunları kaydetti:

“Ankara ihracatının yüzde 90’a yakını sanayi sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. 2021 yılında Türkiye’nin toplam savunma sanayi ürün ihracatının yüzde 33’ten fazlasını Ankara tek başına gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin başkenti ve en kalabalık 2’nci şehri olan Ankara, Bölgelere Göre Gayrisafi Katma Değer (GSKD) üretiminde de Türkiye’nin 2’nci büyük kentidir. Ankara, savunma, makine, medikal, ulaştırma, elektrik ve madencilik sanayii ile müteahhitlik gibi güçlü sektörleri ile ön plana çıkmaktadır. Ankara, ilerleyen yıllarda teknolojik dönüşümünü daha da hızlandıracak ve Türkiye’nin teknoloji üretim ve ihracat üssü konumunu güçlendirecektir. Ankara Sanayi Odası sunduğu bilgi, danışmanlık, eğitim ve iş geliştirme hizmetleri, yürüttüğü projeler, kurduğu ulusal ve uluslararası iş birlikleri yoluyla Ankara’nın yüksek teknoloji üssü olmasını ve sanayi yatırımları için bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmakta ve bölgesel ve sektörel politikaların üretilmesine katkı sunmaktadır. Belirlemiş olduğumuz vizyon ve misyon çerçevesinde Ankara’nın rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaya devam ederek ‘Başkentin Sanayiinden Sanayinin Başkentine’ hedefimize doğru kararlı adımlarla ilerleyeceğiz.”

‘AMACIMIZ TÜRKİYE’MİZİ ÇOK DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIMAK’

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı yaptığı konuşmada, “Bizim amacımız diplomatik misyonları ve Ankara sanayicisini bir araya getirmek. Ortak hedefler belirlemek. Ankara’mızı ve Türkiye’mizi birlikte çok daha ileri noktalara taşımak. Bunları yaparken Avrupa Birliği’ne aday olduğumuzu, Gümrük Birliği’nin tarafı olduğumuzu, vizenin iş insanlarımızın önünde artık engel olmaması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Umarım bu tür toplantılar ülkemiz ile tüm ülkeler arasında ticaretin, yatırımın artmasına, dostluğun güçlenmesine katkıda bulunur” dedi.

‘İŞ BİRLİKLERİNİN ARTIRILMASINI TEKLİF EDİYORUM’

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da “Başkentimiz pek çok boyutuyla önemli çalışmalar, hazırlıklar yaparak sadece kentimize, ülkemize, yakın coğrafyamıza değil, bütün dünyanın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Ankaramızın sanayisi başta olmak üzere üretimine, istihdamına ve gelişimine katkı sağlamaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinden ülkemize ve Başkentimize bakanlığımız bünyesindeki faaliyetler çerçevesinde başta turizm olmak üzere kültür, sanat ve kalkınma iş birlikleri çalışmaları çerçevesinde yoğun etkileşimler içerisindeyiz. Diğer devletlerinin temsilcilerinin başkentimize başta olmak üzere buralara yatırımcıların gelmesini daha büyük sanayi yatırımları yapmasını ve iş birliklerinin artırılmasını ısrarla teklif ediyorum” diye konuştu.

‘TÜM YATIRIMCILARI BİRLİKTE KAZANMAYA DAVET EDİYORUZ’

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Fatih Kacır ise, “Bağımsız bir dış politika yürütmeyi, sorunların diploması ile dostane çözümünü en temel yaklaşım yöntemi olarak görüyoruz. Bağımsız bir dış politika yürütmek adına yalnızca siyasi arenada kuvvetli olmak bizim için yeterli değil. Ekonomik, bilimsel, teknolojik tüm alanlarda güçlü olmak var olmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bugün Ankara sadece siyaset ile kendinden söz ettirmiyor. Ülkemizde bilimin, yüksek teknolojik üretimde, istihdamda, girişimcilikte ilk akla gelen şehirlerimiz arasında yer almaktadır. Yatırımcılar için biz cazibe merkezi olmakta. Yabancı yatırımcılara yönelik çağrımızı yinelemek istiyorum. Biz yerli-yabancı ayrımı yapmadan tüm yatırımcıları sağladığımız geniş teşvik imkanları, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamından yararlanarak birlikte kazanmaya davet ediyoruz. Bu davetimiz Ankara’da yatırım yapacak yatırımcılar için de geçerli. Bundan sonra da en üst düzeyde destek sağlayacağımızın taahhüdünü burada huzurlarınızda sunmak istiyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara’nın tarımda, turizmde, bilişimde ve sanayide başkent ayrıcalığı olması ve Türkiye’de en ön safhada olması için gayret sarfettiklerini söyleyerek, “Bana ziyarete gelen büyükelçilerimizin en büyük ortak isteği, Ankara’ya direk uçuşun olması. Ankara’ya direk uçuş sağlanırsa, ekonomimize ve sanayimize yapacağı katkı şüphesizdir. İnşallah bunu da hep birlikte gerçekleştirebiliriz” ifadelerini kullandı.