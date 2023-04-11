Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.122,23
ALTIN
1.240,73
DOLAR
19,29
STERLİN
23,99
EURO
21,05
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü

Perakende satışlar, yıllık bazda Macaristan'da yüzde 10,1, İsveç'te yüzde 8,5 ve Almanya'da yüzde 7 geriledi.

11 Nisan 2023 Salı 15:29
0 Okunma
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü
Brüksel

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,8 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,1 düştü.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar şubatta ocak ayına göre yüzde 0,8 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3 geriledi.

Perakende satışların şubatta aylık yüzde 0,8, yıllık ise yüzde 3,5 gerileyeceği tahmin ediliyordu.

AB ülkeleri arasında şubatta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 10,5 ile Slovenya'da, yüzde 2 ile Macaristan ve Polonya'da, yüzde 1,6 ile İsveç'te görüldü.

Perakende satışlar, yıllık bazda Macaristan'da yüzde 10,1, İsveç'te yüzde 8,5 ve Almanya'da yüzde 7 geriledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvroBölgesiPerakendesatışlardüştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçmeye hazırlanıyor
Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçmeye hazırlanıyor
Dış ticarette ibraz edilen belgelerin sonradan kontrol işlemleri düzenlendi
Dış ticarette ibraz edilen belgelerin sonradan kontrol işlemleri düzenlendi
Sahil kentleri Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, sezona erken "paydos" dedi
Sahil kentleri Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, sezona erken "paydos" dedi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans