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Avrupa'da gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı

Avrupa'da spot piyasada doğal gaz fiyatı, kıtada soğuk hava şartlarının etkili olmasına yönelik beklentilerle yükseldi.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:25
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Avrupa'da gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı
Londra

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontratı, cuma gününün kapanışına göre yüzde 3,6 yükselerek megavatsaat başına 42,6 avrodan, mayıs vadeli kontratlar ise 42,9 avrodan işlem görüyor.

Gaz fiyatlarındaki yükselişte, bu hafta kıtada sıcaklığın düşeceği ve tüketimin artacağına ilişkin beklentiler etkili oldu.

Öte yandan Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa Birliği'nde doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 56 seviyesinde bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaGaz Fiyatları
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