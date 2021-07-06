Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
ALTIN
502.18
DOLAR
8.6565
STERLİN
12.0296
EURO
10.2976
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
36 Öğretmi Üyesi Alınıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
TED Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
TED Üniversitesi 13 Araştırma...
TBMM Başkanlığı 35 Personel Alıyor
TBMM Başkanlığı 35 Personel...

Avrupa'da Yaşayan Türk İş Adamı Nuri Geneş Ülkemize Büyük Yatırım Sağlıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Temmuz 2021 Salı 10:29
0 Okunma
Avrupa'da Yaşayan Türk İş Adamı Nuri Geneş Ülkemize Büyük Yatırım Sağlıyor 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Avrupa'da Yaşayan Türk İş Adamı Nuri Geneş, Firmalara verdiği proje ve kredi desteği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.  Bankacılık Hizmetleri üzerine birçok iş alanda iş adamlarına yurt dışı kredilerinin çıkarılmasında yardımcı olan Geneş, Başarılarını yenilerini eklemeye devam ediyor. Yazılı ve görsel basında gündeminde geniş yankı bulan iş İnsanı Nuri Geneş, iş adamlarını çağrıda bulunarak firmasını büyütmek ve genişletmek isteyen her iş adamına mutlaka uzun vadeli ve düşük faiz ile yurt dışı krediden faydalanması gerektiğini çağrısını yapıyor. 

Halen Avrupa `da yaşayan Türk İş adamı Nuri Geneş, Zaman zaman Türkiye ` ye gelip Ülkemizde yatırım yapmak isteyen İş İnsanlarına teşvik yapmak için düşük kredi sağlamak için görev yapmaktadır.

Basın Tarafından da yakından takip edilen İş adamı Nuri Geneş, her sektöre yönelik uyguladığı ve hayata geçirdiği projelerle de adından söz ettiriyor.

Birçok iş adamına hazırladığı projelerle düşük faizle 15 Milyon Euro almasına olanak sağlayan iş adamı, halen iş adamlarının yurt dışı kredilerinden haberdar olmadığını ifade ederek bu kredilerden faydalanmak isteyen iş adamlarına her türlü danışmanlık hizmetini vereceğini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde Bektaşilar firmasına hazırladığı proje ile 15 milyon Euro `luk yurt dışı kredi almasını sağlayan Geneş, bunun 10 yıl geri ödemesi ile Türkiye `ye kazandırdıklarının altını çiziyor.

Bektaşilar Firması Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bektaş'da yaptığı açıklamada: 

Yurtdışı kredilerden bugüne kadar haberimiz yoktu. Bize bu yolu açan ve destek sağlayan değerli iş adamı Nuri Geneş `e sonsuz teşekkür ediyorum dedi.

Kurumsal olan tüm firmaların mutlaka danışmanlık hizmeti almasının gerektiğini hatırlatan iş adamı Geneş, Ülkemiz Benim için çok şey ifade ediyor. Yeni İş imkânları ve istihdamın yaratılmasında katkılarım olursa bu benim için en büyük zenginliktir. Bu hizmet aşkı ile çalışmalarıma hız vereceğim dedi.

Anahtar Kelimeler:
Avrupada Yaşayan Türk İş Adamı Nuri Geneş Ülkemize Büyük Yatırım Sağlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigorta şirketinden 18 yaş altına BES düzenlemesi
Sigorta şirketinden 18 yaş altına BES düzenlemesi
Gıda ve tarım ihracatı ilk 5 ayda yüzde 15,6 arttı
Gıda ve tarım ihracatı ilk 5 ayda yüzde 15,6 arttı
Kuraklık nedeniyle gül rekoltesi yarı yarıya düştü
Kuraklık nedeniyle gül rekoltesi yarı yarıya düştü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans