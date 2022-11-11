Avrupa'daki kriz Türkiye'deki imalatçıların işine yaradı

İSTANBUL - İSTOÇ İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Acar, "Soba siparişleri doldu çünkü üretimi daha önceden planlandı. Sobada sipariş artık bitti. En çok 'masa altı sobası' tercih ediliyor. Şimdi ise battaniye ve yorgan siparişleri artıyor. Battaniye ihracatı son 1 yıl içerisinde yüzde 12 arttı" dedi.



Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi, Türkiye'deki soba, battaniye ve yorgan ihracatını artırdı. Türkiye'den TIR'larla Almanya, Fransa, Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine tanesi 10 eurodan battaniye ve 7 Euro'dan başlayan fiyatlarla sobalar gönderiliyor. Artan talep karşısında Türkiye'deki soba siparişlerinde kota dolarken, battaniye siparişleri devam ediyor.





"BATTANİYE İHRACATI YÜZDE 12 ARTTI"



İSTOÇ İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Acar, "Kış başladığında bizim üreticilerimiz elektrikli soba anlamında, doğalgazın Avrupa'daki kesintisinden ve kısıtlamasından dolayı siparişler 2-3 ay öncesinden gelmeye başladı. Doluluk oranı ilk önce elektrikli soba hatta odun sobası üreticilerinde yüzde 80 ile başlarken şu an yüzde 100'ü buldu. Geçen yıl asla böyle değildi. Geldiğimiz noktada son 2 ayda elektrikli battaniye, normal battaniye ve yorgan anlamında talepler arttı. Zaten son verilere baktığımız zaman yüzde 10 Avrupa'ya ihracat arttı. Hatta battaniye ihracatı son 1 yıl içerisinde yüzde 12 arttı" dedi.





"SOBA SİPARİŞLERİ DOLDU"



Acar, sona siparişlerin artık alınamadığını belirterek, "Türkiye coğrafya olarak yakın ve üretim anlamında çok güçlü. Fiyatlama anlamında uygun bir bölge. Soba siparişleri doldu çünkü üretimi daha önceden planlandı. Sobada sipariş artık bitti. En çok 'masa altı sobası' tercih ediliyor. Şimdi ise battaniye ve yorgan siparişleri artıyor. Bu talep 2-3 ay sürecek. Genel anlamda en ucuz 7 Euro ile 30 Euro'ya kadar sobalar tercih ediliyor. Battaniye ise tek kişilik 10 euro, çift kişilik 15 euro fiyatlarla ihracat ediliyor" diye konuştu.



Isıtıcı firmasının sahibi Bayram Dinç ise, "Üretim kapasiteleri doldu. Bu yıl için soba siparişi alacağını düşünmüyorum. Avrupa'daki kriz Türkiye'deki imalatçıların işine yaradı. Ciddi bir ihracatımız var. Ucuz mallar talep görüyor" dedi.