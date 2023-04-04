Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.839,46
ALTIN
1.223,40
DOLAR
19,21
STERLİN
23,90
EURO
20,94
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel Alımı Duyurusu
Türkiye İhracatçılar Meclisi Personel...

Avrupa Merkez Bankasından 1 trilyon avroluk ticari gayrimenkul fonları için risk uyarısı

Avrupa’da artan faiz oranlarıyla ticari gayrimenkul piyasasına ilişkin endişeler artarken, ECB, ticari gayrimenkule yatırım yapan fonlardan çok fazla yatırımcının para çekmesi durumunda finansal istikrarın tehlikeye girebileceği konusunda uyardı.

04 Nisan 2023 Salı 04:58
0 Okunma
Avrupa Merkez Bankasından 1 trilyon avroluk ticari gayrimenkul fonları için risk uyarısı
Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) uzmanları, bankanın internet sitesinde yayımladıkları "Avro Bölgesi gayrimenkul piyasalarında yatırım fonlarının artan rolü: riskler ve faktörler" adlı Makroihtiyati bültende ticari gayrimenkul piyasasından finansal istikrara yönelik tehlikelere dikkati çekti.

Ticari gayrimenkul fonlarının şu anda Avro Bölgesi'ndeki ticari gayrimenkulün yüzde 40'ını elinde tuttuğuna yer verilen bültende, faizlerin artmasıyla gayrimenkul sektöründe artan yeniden finansman sorunlarının Avrupa'da da bu alanda çıkışlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Bültende, gayrimenkul yatırım fonlarının net varlık değerinin son 10 yılda üç kattan fazla artarak 1 trilyon avronun (1,1 trilyon dolar) üzerine çıkarak gayrimenkul piyasalarıyla karşılıklı bağımlılıklarını artırdığına vurgu yapılarak, fonlarda yatırımcıların sık sık para çekme fırsatlarının olduğu ve varlıkların oldukça likit olmadığı için bir dengesizlik oluşturduğu belirtildi.

Bu dengesizliğin fonları likidite baskısı nedeniyle düşük fiyatlarla sıkıntılı satışlara karşı savunmasız hale getirebileceğinin vurgulandığı bültende, bunun da gayrimenkul piyasası üzerindeki baskıyı daha da artırabileceği uyarısında bulunuldu.
ECB'ye göre, bu alandaki istikrarsızlık ticari gayrimenkul üzerinde "sistemik bir etkiye sahip olabilir" ve bu da "daha geniş finansal sistemin istikrarını" ve reel ekonomiyi etkileyebilir.

ECB uzmanları, bültende çok fazla yatırımcının çok kısa sürede para çektiği için geri ödemeleri sınırlamak zorunda kalan ABD'deki Blackstone Real Estate Income Trust (Breit) fonunu örnek göstererek, fonların likidite talebindeki artışları daha iyi yönetmesine ve piyasa stresi sırasında ortaya çıkabilecek geri alma maliyetlerini içselleştirmesine yardımcı olacak kurallar geliştirilmesi gerektiği belirtti.

ECB’nin uyarısının, Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun (ESRB) ocakta Avrupa Birliği ve üye ülkelerin ticari gayrimenkul piyasasından kaynaklanan sistemik tehditlere yönelik gözetimlerini geliştirmeleri gerektiği konusunda uyarmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaMerkezBankasıTicarigayrimenkul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IEA: OPEC+ ülkelerinin açıkladığı yeni üretim kesintileri petrol fiyatlarını tırmandırma riski taşıyor
IEA: OPEC+ ülkelerinin açıkladığı yeni üretim kesintileri petrol fiyatlarını tırmandırma riski taşıyor
OPEC+ grubu günlük 3,6 milyon varil üretim kesintisi kararını teyit etti
OPEC+ grubu günlük 3,6 milyon varil üretim kesintisi kararını teyit etti
Son yağışlarla Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30 santimetre daha arttı
Son yağışlarla Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30 santimetre daha arttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans