Bahçesinde fındıkla birlikte kilosu 150 liraya çıkan salep üretiyor

İlçenin Curi Mahallesi'nde yaşayan Ali Yücel Alan, fındığın yanında ek gelir elde etmek için, araştırmalarda bulunup, bahçesinde 1 dönümlük alanda salep üretmeye karar verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden de bu konuda destek alan Alan, geçen yıl kasım ayında dikimini yaptığı saleplerin hasadını gerçekleştirdi. Alan'ın, bahçesinde fındığın yanı sıra ürettiği salep, yaş olarak kilosu 100 ile 150 TL arasında alıcı buluyor.

Uzun süredir fındığın yanında ürün araştırması yaptığını ifade eden Alan, "Yaşadığımız topraklarda ne yetişebileceğini düşünerek yaklaşık 1 yıllık araştırmam olmuştu. Fındığa alternatif değil de 'fındıkla ne üretebiliriz' diye düşündük. Küçük yaşlarda da karşılaştığım salep yetiştiriciliği üzerine araştırmalar yaptım. Toprak analizi ve çeşitli araştırmalar sonucunda salep yetiştirmeye karar verdim. Ordu Büyükşehir Belediyemizden hibe desteği aldık. Bahçemizi kendi imkanlarımızla oluşturduk ve 10 bin salep dikimi gerçekleştirdik. Geçen yıl dikim yaptık. Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren de hasada başladık. Bahçemizde salep verimi çok güzel ve hedeflerimizi tutturmuş durumdayız" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEKİLDE PAZAR SIKINTISI YOK'

Salebin talep edilen bir ürün olduğunu ve fındıktan yaklaşık 6 kat daha fazla gelir getirdiğini aktaran Alan, "Çok talep gören bir ürün. Talebi karşılayacak ürün de yok piyasada. Ürettiğimiz ürünü faturalı ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesiyle satış yapabiliyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden talep var. Hatta yurt dışından bile alıcı bulabiliyoruz. Hiçbir şekilde pazar sıkıntısı yok. Geçen yıl yaş yumrunun fiyatı 60-80 TL civarındaydı. Bu yıl ise 100-150 TL civarında satılabiliyor. Biz ürettiklerimizi yaş olarak satacağız. Yaş yumru olarak satış birçok riski ortadan kaldırıyor hem de hedeflediğimiz gelire bizi ulaştırıyor” dedi.