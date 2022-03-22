Bakan Bilgin: Asgari ücret tartışmasını anlamlı bulmuyorum

GAZİANTEP - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarihsel olarak asgari ücrete en yüksek zammı yaptıklarını ifade ederek, yeni zam tartışmalarını anlamlı bulmadığını söyledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk defa Gaziantep’te uygulanacak olan ‘Üretim Sürecine Katılım’ projesi başladı. Projenin açılışı için Gaziantep’te düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve iş insanları katıldı.



Destek paketiyle devlet, sanayi bölgelerine hem eleman hem maaş vererek istihdamı artırırken üretime de katkı sağlamasının yanı sıra İşbaşı Eğitim Programı desteğinde 3 ay olan istihdam şartı, 3 aylık destek dönemi dahil 1 yıla çıkarıldı. Ayrıca proje kapsamında İŞKUR’un önereceği elemanı istihdam eden sanayiciye, 1 yıl istihdam şartıyla 3 ay boyunca primler dahil ücret desteği verilecek. Pilot bölge seçilen Gaziantep’te başlatılan uygulama, olumlu dönüşler olursa ülke geneline yayılması amaçlanıyor.



‘BU MODELİ TÜRKİYE’YE YAYMAYI HEDEFLİYORUZ’



Açılış programında konuşan Bakan Vedat Bilgin, hayata geçirilen ve Gaziantep’te başlatılacak olan ‘Üretim Sürecine Katılım’ projesi ile ilgili hedeflerinin bu projeyi ülke geneline yaymak olduğunu aktardı.Projenin Türkiye açısından somut bir istihdam projesi olacağına inandığının altını çizen Bilgin, “Biz bu modelimizi Gaziantep’te uygulayacağız ve başaracağız. Çünkü Gaziantep ilklerin şehridir. Bu dinamiğe sahip bir şehir. Sanayicilerin taleplerini aldık. Projeyi burada başardıktan sonra ardından diğer şehirlerimizde de bunu uygulayacağız. Arkasından da tüm Türkiye’de uygulayacağız. Bu projeye Türkiye için Gaziantep’ten başladık. Arkadaşlarımızla araştırma yaptık. Sanayicilerimizle oda başkanlarımızla. Biz şu alanda eleman arıyoruz bulamıyoruz dediler. Bu elemanları siz alın diyoruz. İşyerleriniz için hangi sektördeyseniz işçilerinizi alın ve İŞKUR’a müracaat edin diyoruz. Biz bu elemanların üç ay bütün bedelini biz karşılayacağız. Bu model sizlerin talepleri doğrultusunda oluşturulmuş bir modeldir. Burada bakanlık olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları biz yapacağız. Alınan işçinin sigortasını, primini biz karşılayacağız. Ücretini de biz karşılayacağız. Üç farklılaştırılmış gurup aldık model olarak. Birisi lise altı eğitim alanında çalışanları kapsayacak. İkincisi lise ve dengi okullarda okuyanları kapsayacak. Üçüncüsü de yüksek okul ve üniversite mezunlarımız için uygulayacağız. Herkese hitap eden bir istihdam modeli olarak oluşturduk. Sanayicimizle emeği bütünleştirip emeğe nitelik kazandıracağız. Üretim sürecine böylelikle yeni bir ivme kazandıracağız. Her proje uygulamaya alındıktan sonra yeni problemler ortaya çıkabilir. Biz bunların telafisini de yapacağız. Sonuçları buradan alıp uygulamaya aldığımız diğer şehirlerde de entegre edeceğiz. İstihdam edilmek istiyorum diyen tüm vatandaşlarımıza açık bir proje. Türkiye’nin üretim, istihdam ve büyüme sürecine katkı yapacak tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje Türkiye açısından somut bir istihdam projesi olacağına inanıyorum. Doğrudan ve hemen istihdam bizim üretim sürecine katılım projemizi diğerlerinden ayırıyor. Ve bu doğrudan doğruya sanayicinin denetiminde olacak” dedi.



‘YENİ EKONOMİ MODELLERİ SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEKTİR’



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin yeni ekonomi modelleri ile sorunların üstesinden gelerek büyümeye devam edeceğini kaydetti. Önümüzdeki dönemlerde enflasyonun düşeceğini ifade eden Bilgin,”Kimse endişe etmesin Türkiye büyümeye devam edecek. Evet enflasyon var. Doğalgaz ve petrol gibi dışarıdan ithal ettiğimiz enerji kaynaklarından kaynaklanan dolayısıyla dışarıdan yansıyan enflasyon var. Türkiye bunları normalleştirecektir ve yeni ekonomi modelleri ile bu sorunların da üstesinden gelecektir. Önümüzdeki dönemde de enflasyonun aşama aşama düşeceğini hepimiz göreceğiz. Dünyada yaşanan bu enflasyonun yaşattığı tahribatı ortadan kaldırmanın yolu büyüme, istihdam ve yatırımdan geçiyor” diye konuştu.



'ASGARİ ÜCRET ZAMMINI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE AÇIKLADIK'



Bakan Bilgin, asgari ücrete yüzde 50 oranında ciddi zam yapıldığını, yeni zam tartışmalarını da anlamlı bulmadığını belirterek, şöyle dedi:



“Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret zammını yüzde 50’nin üzerinde açıkladık. Arkasından enflasyon artışını değerlendirdik memurlarımızı da düşündük. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlet olmanın her özelliğini taşımaktadır. Bu günlerde de asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. Bu durum işçinin de işverenin de birlikte bir sorumluluk aldığının göstergesidir. Sadece asgari ücret artmamıştır. Diğer alanlarda da asgari ücretteki artış oranlarına yakın artışlar kendini göstermiştir. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik şartlar enflasyon dünyanın yaşadığı enflasyondur. Üretim ve tedarik sektöründe yaşanan sorunlar bugün dünyanın pandemi döneminde yaşadığı ve bizlere de yansımasıdır. Türkiye tüm bunlara rağmen 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle tamamlamıştır. Bunu Gaziantep ve Gaziantep gibi sanayi şehirlerimizin başardık.”



Konuşmalarının ardından Bakan Vedat Bilgin ve beraberindekiler Gaziantep’te bir fabrikayı ziyaret ederek işçilerle birlikte yemek yedi.