Bakan Bilgin'den 'asgari ücrete ek zam' açıklaması

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.



Bakan Bilgin, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen 'EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'na katıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, asgari ücrette net artış sağlandığını kaydetti. Bilgin, "Bunun henüz daha 3'üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye'yi etkiliyor tabi ki bunlar. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyonist etki. Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon ücret artışı, enflasyon ücret artışı sarmalını sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar, o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok" diye konuştu.



'TEMMUZDA ENFLASYON FARKI VAR'



Bakan Bilgin, AK Parti ve MHP'den bu yönde gelen açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Onun için benim konuşmalarımı bu bağlamda değerlendirmek lazım. Temmuz ayında bizim toplu sözleşmemizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Onunla bunları birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi hem kamu personeliyle hem işçilerimizle yaptığımız toplu sözleşmede enflasyon farkı verilecek kaydı var. Biz temmuzda onu değerlendireceğiz" dedi.