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Bakan Bilgin: Elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden değerlendirilmesidir

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2022 Çarşamba 16:26
Bakan Bilgin: Elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden değerlendirilmesidir

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nda "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak durumundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden değerlendirilmesidir. Bugün başlattığımız komisyon toplantısını yarın sonuçlandırmayı umuyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Bakan Bligin başkanlığındaki toplantıya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile sendika temsilcileri katıldı. TİSK Genel Başkanı Akkol, kolay olmayan bir süreçten geçtiklerini belirterek "Vatandaşlarımızın beklentisi var. Hem işçi, hem devlet tarafımızın sayın bakanımızın himayesinde, hem de işverenlerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık kaldık. Hem vatandaşımızı hem işletmelerimizi büyük küçük ayırt etmeden dengeli bir süreç olacağını, dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.

ATALAY: NEFES ALDIRACAK BİR DÜZENLEME UMUYORUM

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise enflasyondaki yükseliş ve gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Asgari ücret ile ilgili ocak ayında çok güzel bir zam yaptık; ama maalesef 3 ay sonra bu yüksek enflasyondan dolayı eridi. Dar ve sabit gelirli, asgari ücretli, emekli yani çalışanlar bu ülkede en yüksek acıyı çeken toplum kesimleri. İnsanlar ekonomik bir sıkıntı içindeler. Temennim oluşan enflasyon ortada, o enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu ediyorum" diye konuştu.

BİLGİN: ASGARİ ÜCRETİN TOPLUMSAL ETKİLERİ VAR

Bakan Bilgin ise aralık ayında asgari ücrete yapılan zammı hatırlatarak "Bundan bütün çalışanlar, hatta sadece çalışanlar değil, orta sınıf da memnun olmuştu. Çünkü asgari ücret sadece asgari ücretliler ile sınırlı etkileri olmayan, toplumsal etkileri olan bir ücret. Yani bir iş yerinde asgari ücret belirlendiği zaman asgari ücretin üstünde çalışanlar da ücretlerini yukarıya doğru işveren çekmek zorunda olduğu bir hiyerarşik yapı var" dedi.

Covid-19 salgının olumsuz etkilerine değinen Bakan Bilgin, salgından sadece Türkiye'nin değil küresel ölçekte etkilenildiğini belirterek, "Emtia zincirlerinin kopması, ulaştırma zincirlerinin kopması dolayısıyla üretim yapılarında ciddi sorunlar ortaya çıkması şeklinde biçimlendi. Bunun Türkiye yansımaları daha fazla oldu. Türkiye'nin enerji kaynaklarına ayırdığı 50 milyar dolar bu sene 100 milyar doları geçmiş durumda" ifadelerini  kullandı.

YARIN SONUÇLANDIRMAYI UMUYORUZ

Bilgin, enflasyonun gelir dağılımında bozucu etki yarattığını söyleyerek, "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak durumundayız. Bu konuda elimizdeki en büyük araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Bu düzenlememiz ile sadece Türkiye’deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine emekçilerin olumsuz etkilerini aşmakta kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız. Çünkü gelir dağılımına devletin yaptığı müdahale bir sosyal transfer anlamı taşımaktadır. Bugün başlattığımız komisyon toplantısını yarın sonuçlandırmayı umuyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat BilginAsgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı
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