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Bakan Bilgin: Ümit ediyorum işçi ve işverenlerin beklentisini gerçekleştiririz

19 Aralık 2022 Pazartesi 15:15
Bakan Bilgin: Ümit ediyorum işçi ve işverenlerin beklentisini gerçekleştiririz

BAYBURT - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti. Memleketinde Vali Cüneyt Epcim ve yetkililer tarafından karşılanan Bakan Bilgin, valilik girişinde kendisini karşılayanlara seslendi. Bu topraklarda aynı kültürde, aynı duygularla, aynı tarihle, aynı bilinçle, aynı inançla yoğrulduklarını söyleyen Bakan Bilgin, "Bu toprakların en fazla ihtiyaç duyduğu şey hizmettir. Buralara yapılacak yatırımlardır. Buralara götürülecek hizmetlerdir. En uzaktaki dağ köyünden, en yakındaki merkeze kadar şehrimizin her köşesine çok şükür yapılmayan, götürülmeyen hizmet neredeyse kalmadı. Kalanları da tamamlayacağız inşallah. Bizim gönlümüzde Bayburt çok büyüktür. Gönlümüzde ve düşüncemizde planlarımızda Bayburt’a yapılacak hizmetlerin de, bölgemize yapılacak hizmetlerin de hududu yoktur. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha büyük hizmetlerin açılışını da birlikte yapmayı Allah nasip edecek inşallah. Sayın Valimize, milletvekillerimize, sevgili belediye başkanımıza gösterdikleri hizmetlerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bayburt’un her köşesine devletin eli, imkanı uzanacaktır. Devletimiz büyük bir devlettir. Türkiye’nin her yerine uzandığı gibi Bayburt’a da uzanacaktır. Bayburt’ta daha fazlasını yapmak inşallah bizlere nasip olur" ifadelerini kullandı.

'YARIN ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI VAR'

Bakan Bilgin valilikteki programının ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafa asgari ücret beklentilerini soran Bakan Bilgin, "Yarın asgari ücret toplantısı var. Bu toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce açıkladım. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz. Tabii esnaf da 'Ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın' diyor. Biz burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum" diye konuştu.

Bakan Bilgin esnafla sohbet etti, ardından Kayışkıran mevkindeki belediyeye ait Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Bakan Bilgin buradaki incelemelerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vedat BilginAsgari ücret
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