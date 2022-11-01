Bakan Dönmez, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mazrouie ile görüştü

BAE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Abu Dabi’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazrouie ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Abu Dabi Uluslararası Petrol Konferansı ve Fuarı’na (ADIPEC) katılmak üzere BAE’ye geldi. Bakan Dönmez, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazrouie ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dönmez, “Bugün, ADIPEC kapsamında geldiğimiz Abu Dabi'de BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Sayın Suhail Al Mazrouie ile heyetlerarası bir görüşme yaptık. İlişkilerimizi enerji projeleriyle de güçlendirmek için iş birliği imkanlarını ve bilgi/tecrübe paylaşımını konuştuk” dedi.