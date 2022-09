Bakan Dönmez: "Kablo gemisi İstanbul Boğazı'na geldi"

DÜZCE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2023 yılının ilk çeyreğinde Karadeniz Gaz Sahası'ndaki doğal gazı vatandaşlara ulaştıracaklarını belirterek, "Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek olan kablo gemisi İstanbul Boğazı'na geldi. İnşallah birkaç gün sonra o kabloyu denizin tabanına yerleştirecek olan gemiyi Filyos'a göndereceğiz. Boruları nasıl çekmeye devam ediyorsak, kabloları da bitireceğiz. Adım adım ilerliyoruz" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Düzce'ye geldi. Bakan Dönmez'e çevre illerin milletvekilleri de eşlik etti. İlk olarak AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Dönmez, burada partililerle bir araya geldi. Dönmez, daha sonra bir konuşma yaptı. Dönmez, Avrupa'nın yaşadığı enerji krizini Türkiye'nin aldığı önlemler sayesinde yaşamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Özellikle komşumuz Avrupa'da en önemli gündem maddelerinden birisi enerji krizi ve doğal gaz konusu. Daha 2 gün önce Hamburg'daydım. Birçok ülkeden bakan ve üst düzey yetkili vardı. Birçoğuyla görüşme imkanı bulduk. Şu anda Avrupa bu kışı nasıl atlatacağını düşünüyor. Bunun gayreti ve çabası içinde. Hamdolsun biz enerjiyle ilgili alınması gereken tedbirleri aylar, yıllar öncesinden almış bir ülkeyiz. Hazırlıksız yakalansaydık bizde de gündem maddelerinden birisi böyle olabilirdi. Daha önce Rusya'dan doğal gaz alıyorduk. Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan üzerinden alıyorduk. 2018'de temeli atıldıktan sonra Türk akım hatları devreye girdi. Karadeniz'i bir baştan diğer ucundan geçen 2 hattımız var. Bunun bir tanesi doğrudan Türkiye'ye gaz getiriyor. Artık batı hattından, Bulgaristan üzerinden gaz almıyoruz. Eğer öyle bir durum devam etmiş olsaydı belki bugün Avrupa'nın yaşamış olduğu sorunları biz de tartışıyor olacaktık. Hamdolsun doğrudan bize gelen bir hattımız var."



Türkiye'nin doğal gazın yüzde 99'unu ithal ettiğini hatırlatan Dönmez, "TANAP hiç devrede yoktu. O da devreye girdi. Yeni bir kaynak girişi söz konusu oldu. Hem TANAP hem de Türk akımı ile kendi ülkemizin arz güvenliğini değil, komşularımızın, Avrupa'nın da arz güvenliğini de tahkim eden, güçlendiren bir proje olarak hayata geçmiş oldu. Şu anda her 2 hattan da düzenli olarak Avrupa'ya gaz sevkiyatı var. Avrupalılar da bunun farkında ve her fırsatta da teşekkürlerini ülkemize söylüyorlar. Bu kaynaklar bizim değil. Doğal gazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Petrolün yüzde 92'sini ithal ediyoruz. Böyle olunca uluslararası piyasalarda gelişen yüksek fiyatlar maalesef bizim maliyetlerimizi de etkilemektedir" diye konuştu.



'100 LİRAYA MAL ETTİĞİMİZ GAZI 20 LİRAYA VERİYORUZ'



Doğal gazda maliyetin yüzde 80'ini devletin karşıladığını, yüzde 20'sinin vatandaşa yansıtıldığını anlatan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:



"Biz bu artan maliyetleri vatandaşımıza ilk günden bu yana yansıtmama politikası gereği hep düşük seviyelerde tuttuk. Bugün hali hazırda doğal gaz maliyetinin önemli bir kısmını neredeyse yüzde 80'ini devletimiz karşılıyor. 100 liraya mal ettiğimiz gazı 20 liraya veriyoruz. Elektrik tarafında da kademeli uygulamaya geçmek suretiyle. İlk kademede gaz kullanan orta ve dar gelirli hanelerimiz başta olmak üzere, yine küçük esnafımız başta olmak üzere onlara da ciddi anlamda yüzde 50'ler seviyesinde sübvansiyon yapıyoruz. Vatandaşımızı enflasyona karşı ezdirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere emeklilere, kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde artış sağlayarak bu sıkıntılı dönemi daha rahat atlatmak için gayret sarf ediyoruz."



'AMACIMIZ 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE O GAZI SİZLERLE BULUŞTURMAK'



Bakan Dönmez, 2023 yılının ilk çeyreğinde yerli doğal gazı vatandaşlarla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "İnşallah 2023 yılı, 2022'den daha iyi geçecek. Çünkü, başta bakanlığımız olmak üzere birçok bakanlık ve ilgili kurumların büyük projeleri tamamlama tarihi olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını hedefledik. Bizim de elimizde birkaç tane mega proje var. Bunlardan hiç şüphesiz vatandaşımızı doğrudan etkileyecek olan hususların başında da Sakarya Gaz Sahası'nda üreteceğimiz gaz. Niyetimiz, amacımız 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı sizlerle buluşturmak. Ben her ay fırsat buldukça sahaya gidiyorum. Şu anda orada karada ve denizde olmak üzere yaklaşık 8 bin insanımız çalışıyor. 30 tane gemi, 8 tane helikopterle lojistik desteği sağlıyoruz. Karada çok ciddi iş makineleri ve servis sağlayıcıların çalışmaları var. Dünyanın muhtelif yerlerinden bazı malzemeleri tedarik ediyoruz" ifadelerini kullandı.



'KABLO GEMİSİ FİLYOS'A ULAŞMAK ÜZERE'



Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek olan kablo gemisinin birkaç gün içinde Filyos'a ulaşacağını belirten Dönmez, "Bugün de Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimi kontrol edecek olan kablo gemisi İstanbul Boğazı'na geldi. İnşallah birkaç gün sonra o kabloyu denizin tabanına yerleştirecek olan gemiyi Filyos'a göndereceğiz. Boruları nasıl çekmeye devam ediyorsak, kabloları da bitireceğiz. Adım adım ilerliyoruz. Tam 6 bin tane iş kalemini eş güdümlü olarak yürütüyoruz. Dünyanın en büyük doğal gaz projelerinden birisi. Dünyanın en zor projelerinden birisi. Bunu ben değil bizzat o projede çalışan uzmanların ifadesi olarak sizlere aktarıyorum. Tüm gayretimiz hasretle milletimizin yıllardır beklediği doğal gazı onlarla buluşturmak" dedi.



'AKÇAKOCA GAZ SAHASINDA ÇALIŞMALAR DERİNLEŞTİRİLECEK'



Enerji Bakanı Dönmez, Akçakoca'daki rezervin bitmek üzere olduğunu ancak çalışmaları derinleştirerek yeni rezerv arayışları olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Akçakoca bizim denizden ilk doğal gaz ürettiğimiz sahalardan bir tanesi. Orada artık üretim azaldı, bitmek üzere. 2 hafta önce Filyos’a giderken platformun üzerinden de geçtik. Oradaki çalışmalarımızı detaylandırıyoruz. Derinleştiriyoruz. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde de netice alırsak sizlerle de paylaşacağız. Biz ümitliyiz. Sakarya gaz sahasındaki keşfimizle birlikte Karadeniz’in altındaki yapıları yeni bulgulara göre yeni bilgilere göre yeniden değerlendiriyoruz. Akçakoca’da daha önce keşfetmiş olduğumuz saha rezervi küçüktü. Eski klasik formasyon verilere göre bir yapıydı. Şimdi Karadeniz’deki Sakarya gaz sahasındaki yeni bilgi ve bulguları bu sahadaki sismik çalışmalarla örterek yeniden değerlendiriyoruz. İnşallah bu çalışmalar neticelendiğinde yeni bir keşif bulduğumuzda sizlerle paylaşmış olacağız."



'DOĞAL GAZ DEPOLARI DOLU HALDE'



Kış öncesi doğal gaz depolarının dolu olduğunu belirten Dönmez, "Yer altı depolarımız var. 2 yıl önce başladığımız çalışmayla Silivri’deki doğal gaz yer altı deposunun kapasitesini artırma kararı almıştık. 3,2 milyar metreküpten, 4,6 milyar metreküpe genişletme çalışmasında sona gelindi. Şu anda Silivri yer altı gaz deposu tam dolu vaziyette. Kışa giriyoruz. Tuz Gölü’ndeki depomuzda 1,2 milyar metreküplük bir depolama alanımız vardı. Onu yine tam doldurduk. Orada da kapasite genişletme çalışmaları devam ediyor ama oradaki çalışmalarımız 2 yıl daha sürecek. Daha büyük bir projeden bahsediyoruz. Yaklaşık 5,4 milyar metreküplük bir depolama alanına erişmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



'3-4 YIL İÇİNDE BÜTÜN İLÇELERİMİZ DOĞAL GAZ KULLANACAK'



Bakan Dönmez, 3-4 yıl içerisinde Türkiye'nin bütün ilçelerinin doğal gaz kullanacağını ifade ederek, "Bu sene inşallah 70 tane daha ilçemize daha doğal gaz götüreceğiz. Geçtiğimiz yılı 643 ilçe ile kapatmıştık. Bu sene inşallah 70 ilçemize daha doğal gaz götüreceğiz. Bu sene doğal gaz dağıtımı yapan şirketlerimiz, Türkiye genelinde tam 12,5 milyar liralık yatırımı gerçekleştirmiş olacaklar. 11.500 kilometrelik bir şebeke yapılacak. 2023‘te de bu miktarlarda bir yatırımı ön gördük. 3-4 yıl içerisinde artık bütün ilçelerimiz doğal gaz kullanacak hale gelecek." dedi.