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Bakan Dönmez: Öteden beri gaz merkezi olma çalışmalarımız vardı

25 Ekim 2022 Salı 14:33
Bakan Dönmez: Öteden beri gaz merkezi olma çalışmalarımız vardı

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Öteden beri gaz merkezi olmaya ilişkin çalışmalarımız vardı. Nitekim 7 boru hattımız, 3'ü FSRU olmak üzere 5 LNG tesisimiz, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisimiz bu çalışmaların göstergesi'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dönmez, Türkiye'nin gaz merkezi olmasına ilişkin gelen bir soruya, "Öteden beri gaz merkezi olmaya ilişkin çalışmalarımız vardı. Nitekim 7 boru hattımız, 3'ü FSRU olmak üzere 5 LNG tesisimiz, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisimiz bu çalışmaların göstergesi. Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz. Burada önemli olan alıcı ve satıcıyı birlikte düşünmektir. Türkiye, daha önceki projelerde de görüldüğü gibi anahtar bir ülke konumundadır" dedi.

Dönmez, "Rusya ile gazın yanı sıra petrol iş birliği mümkün müdür? Mümkünse nasıl olacak?" sorusu üzerine de "Türkiye'de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Özel sektör örneğin TÜPRAŞ var, Star Rafinerisi var. TÜPRAŞ’ın 4 tane rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden tedarik yapıyorlar. Genelde 1 yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok fazla değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezGaz Merkezi
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