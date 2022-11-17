Bakan Ersoy: Turizm geliri 35 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±

ANKARA - KÃ¼ltÃ¼rÂ ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, "2022 yÄ±lÄ± Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde turizm geliri, 35 milyar dolarÄ± aÅŸtÄ±. Ãœlkemize gelen toplam ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± 40 milyon 25 bin kiÅŸi oldu. 2022 sonunda 50 milyondan fazla turist aÄŸÄ±rlayÄ±p, 44 milyar dolarlÄ±k rekor gelir dÃ¼zeyine ulaÅŸmayÄ± hedefliyoruz" dedi.



TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu, AK Parti BingÃ¶l Milletvekili Cevdet YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplandÄ±. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, komisyon Ã¼yelerine sunum yaptÄ±.Â Bakan Ersoy, TÃ¼rkiye Turizm TanÄ±tÄ±m ve GeliÅŸtirme AjansÄ±'nÄ±n (TGA) kurulmasÄ± sayesinde, TÃ¼rkiye'ninÂ dÃ¼nyanÄ±n en etkili ve yoÄŸun tanÄ±tÄ±m yapan Ã¼lkesi haline geldiÄŸini sÃ¶yledi.Â TanÄ±tÄ±m faaliyetlerine Ã¶nceki yÄ±llarda olduÄŸu gibi 2022 yÄ±lÄ±nda da yoÄŸun ÅŸekilde devam ettiklerini belirten Ersoy, "Dergi ve gazete ilanlarÄ±, TV reklamlarÄ±, tanÄ±tÄ±m filmleri, reklam Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, sosyal medya uygulamalarÄ±, basÄ±n mensubu, influencer ve tur operatÃ¶rleri aÄŸÄ±rlamalarÄ± gibi hem dijital hem de konvansiyonel iletiÅŸim araÃ§larÄ±yla Ã¼lkemizin kÃ¶klÃ¼ tarihini, doÄŸal gÃ¼zelliklerini, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ anlatan ve 200 Ã¼lkeye ulaÅŸan Ã¶zel tanÄ±tÄ±m kampanyalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz"Â ifadelerini kullandÄ±.



'GÃ¼venli Turizm Sertifikasyon ProgramÄ±'nÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyaya Ã¶rnek olduÄŸunu belirten Ersoy, programa iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalara 2022'de de hÄ±z kesmeden devam ettiklerini sÃ¶yledi. Ersoy, "Haziran 2022 itibarÄ±yla 12 bini aÅŸkÄ±n tesis ve araÃ§, TGA'nÄ±n yetkilendirdiÄŸi uluslararasÄ± denetim firmalarÄ± tarafÄ±ndan denetlenmiÅŸ ve sertifika almaya hak kazanmÄ±ÅŸtÄ±r"Â dedi.



Bakan Ersoy,Â yakÄ±nda hayata geÃ§ecek 'SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirÂ Turizm ProgramÄ±'Â ile de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir turizm konusunda dÃ¼nyada TÃ¼rkiye'nin Ã¶rnek alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



'KONAKLAMA TESÄ°SLERÄ° Ã‡EVREYE DUYARLI HALE GELECEK'



Bakan Ersoy, konaklama tesislerinin sayÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "2022 Ekim ayÄ± itibarÄ±yla 'Ã‡evreye DuyarlÄ± Konaklama Tesisi' belgeliÂ tesis sayÄ±mÄ±z 446'ya, bu tesislerdeki yatak sayÄ±sÄ± ise 289 bin 763'e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. 2023- 2025- 2030 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan 'SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir Turizm ProgramÄ±' ile bÃ¼tÃ¼n konaklama tesisleri, aÅŸamalÄ± ÅŸekilde Ã§evreye duyarlÄ± hale gelecektir" dedi.



'ÃœLKEMÄ°ZE GELEN TURÄ°ST SAYISI 40 MÄ°LYON 25 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°'



TÃ¼rkiye'nin turizmde sunduÄŸu hizmet kalitesi bakÄ±mÄ±ndan hep fark yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Bakan Ersoy, "Yaratmaya da devam edecektir. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yatÄ±rÄ±mlar, sektÃ¶rÃ¼ hep bir adÄ±m Ã¶teye taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ ve bunun sonucu olarak Ã¼lkemize gelen yabancÄ± ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± son 20 yÄ±lda 3, 4 katÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. 2022 yÄ±lÄ± Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde Ã¼lkemize gelen toplam ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± ise bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 87 artÄ±ÅŸla 40 milyon 25 binÂ kiÅŸi olmuÅŸtur. AÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nda olduÄŸu gibi turizm gelirimizde de Ã¶nemli bir sÄ±Ã§rama gerÃ§ekleÅŸtirdik. 2002 yÄ±lÄ±nda 12,4 milyar dolar olan turizm gelirimizi, 2019 yÄ±lÄ±nda 37,3 milyar dolara yÃ¼kselttik. 2022 yÄ±lÄ± Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde ise turizm gelirimiz 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 68 artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek 35 milyar dolarÄ± aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. ZiyaretÃ§ilerin kiÅŸi baÅŸÄ± gecelik ortalama harcamasÄ± da aynÄ± dÃ¶nem iÃ§in 81,25 dolardan 90 dolara yÃ¼kselmiÅŸtir. AlmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz Ã¶nlemler ve uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z doÄŸru politikalar sayesinde Covid-19 sÃ¼recinden sonra yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 'V'Â Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± devam ettirerek; 2022 yÄ±lÄ± sonunda 50 milyondan fazla turist aÄŸÄ±rlayÄ±p, 44 milyar dolarlÄ±k rekor gelir dÃ¼zeyine ulaÅŸmayÄ± hedefliyoruz" diye konuÅŸtu.



'YATAK KAPASÄ°TEMÄ°Z YÃœZDE 136 ARTTI'



Bakan Ersoy, konaklama tesislerine iliÅŸkin, "Ãœlkemizde 2002 yÄ±lÄ±nda belgeli toplam 9 bin 896 konaklama tesisiÂ bulunmakta iken; 2018 yÄ±lÄ±nda bu sayÄ± 12 bin 429'a, 2022 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ± itibarÄ±yla da 21 bin 83'e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu konaklama tesislerindeki yatak kapasitesi, 2002 yÄ±lÄ±nda 804 bin 153 iken; 2018 yÄ±lÄ±nda 1,7 milyona ve 2022 yÄ±lÄ± ekim itibarÄ±yla da yaklaÅŸÄ±k 1,9 milyona yÃ¼kselmiÅŸtir. 2002-2022 dÃ¶neminde yatak kapasitemiz yÃ¼zde 136 artarken;Â 2018 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne kadar tesislerimizdeki yatak kapasitesini yÃ¼zde 11,4 artÄ±rmÄ±ÅŸ olduk. Bu yÄ±l itibarÄ±yla konaklama tesislerimizin tamamÄ±nÄ± bakanlÄ±k belgeli yaparak nitelikli turizm konusunda Ã§ok gerekli bir sÃ¼reci tamamlamÄ±ÅŸ olduk"Â ifadelerini kullandÄ±.



Bakan Ersoy,Â 2002-2022 dÃ¶neminde turizm amaÃ§lÄ± Ã§evre dÃ¼zenlemesi,Â altyapÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir turizm kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 2,2 milyar TL altyapÄ± desteÄŸi saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ersoy, "Bu desteÄŸin 628 milyon TL'si 2018-2022 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Turizm potansiyelimizi gÃ¼Ã§lendirmek adÄ±na 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nda 110 milyon TL'lik yatÄ±rÄ±m daha yapÄ±yoruz"Â dedi.



'EN Ã‡OK ARKEOLOJÄ°K Ã‡ALIÅžMA YAPAN ÃœLKELERDENÄ°Z'



TÃ¼rkiye'nin 'UNESCO DÃ¼nya Miras Listesi'nde 2002 yÄ±lÄ±nda 9 olan varlÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± 19'a Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ±, 2023 yÄ±lÄ±nda sayÄ±yÄ± 21'e Ã§Ä±karmayÄ± hedeflediklerini belirten Bakan Ersoy, "AyrÄ±ca 2002'de 'DÃ¼nya Miras GeÃ§ici Listesi'nde 18 olan varlÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ± da 84'e Ã§Ä±kardÄ±k. 2022 yÄ±lÄ±nda yerli, yabancÄ±, kurtarma ve su altÄ± kazÄ±sÄ±, yÃ¼zey araÅŸtÄ±rmalarÄ± gibi Ã§eÅŸitli alanlarda ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 680 arkeolojik kazÄ± ve araÅŸtÄ±rma sayÄ±sÄ± ile dÃ¼nyada en Ã§ok arkeolojik Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda geliyoruz" diye konuÅŸtu.



'12 ÃœLKE Ä°LE Ä°KÄ°LÄ° ANLAÅžMA Ä°MZALANDI'



Bakan Ersoy, 2002-2022 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda toplam 9 bin 42 kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye'ye iadesinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Ãœlkemiz UNESCO ve diÄŸer uluslararasÄ±Â kuruluÅŸlar nezdindeki Ã§ok taraflÄ± platformlarda belirleyici bir konumda yer alÄ±rken;Â 12 Ã¼lke ile kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±ÄŸÄ± kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla mÃ¼cadele alanÄ±nda ikili anlaÅŸma imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r"Â ifadelerini kullandÄ±.



Ä°stanbul'daki kÃ¼ltÃ¼r turizmini iyileÅŸtirme faaliyetlerine deÄŸinen Ersoy, "2020 yÄ±lÄ±nda ibadete aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve halkÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun ilgisine mazhar olan Ayasofya Camii'nde Mimar Sinan ve Gaspare Fossati dÃ¶neminde yapÄ±lan bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan sonra gerÃ§ekleÅŸtirilen en geniÅŸ kapsamlÄ± restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, bakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca titizlikle devam ettirilmektedir. Sultanahmet'teki OsmanlÄ± dÃ¶neminin tarihi Tapu BinasÄ±'nÄ±n restorasyonunu ve teÅŸhir tanzimini de Ã§aÄŸdaÅŸ mÃ¼zecilik anlayÄ±ÅŸÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirerek Ä°stanbul'un ve Ayasofya'nÄ±n eÅŸsiz tarihini ziyaretÃ§ilere sunmayÄ± amaÃ§lÄ±yoruz.Â Ä°stanbul'un Ã¶nemli simgelerinden KÄ±z Kulesi'ni, uluslararasÄ± restorasyon ilkeleri ve bilim kurulu eÅŸliÄŸinde restore ediyoruz. PlanladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸekilde 2023 yÄ±lÄ± ilk Ã§eyreÄŸi itibarÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Ä°stanbul'un gÃ¼zellikleri KÄ±z Kulesi panoramasÄ±ndan gÃ¶zlemlenebilecek" diye konuÅŸtu.



'DALIÅž CAMÄ°ASININ GÃ–ZÃœ GELÄ°BOLU'YA Ã‡EVRÄ°LMEYE BAÅžLADIâ€™



Ersoy, bakanlÄ±ÄŸÄ±n diÄŸerÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da ÅŸÃ¶yle sÄ±raladÄ±:



"Ã‡anakkale savaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda batan ve dalÄ±ÅŸ camiasÄ± tarafÄ±ndan Ã§ok talep gÃ¶ren savaÅŸ batÄ±klarÄ±nÄ±n, dalÄ±ÅŸ turizmine aÃ§Ä±lmasÄ± ve Gelibolu SualtÄ± ParkÄ±'nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±, Ã¼lkemizde ve dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k karÅŸÄ±lÄ±k buldu. 21 farklÄ± dalÄ±ÅŸ noktasÄ± ile uluslararasÄ± dalÄ±ÅŸ camiasÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼ Gelibolu SualtÄ± ParkÄ±'na Ã§evrilmeye baÅŸladÄ±. 2023 yÄ±lÄ±nda destansÄ± Ã‡anakkale Zaferi'nin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 18 Mart'taÂ SeddÃ¼lbahir Kalesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca Åžehitler Abidesi Ã§evre dÃ¼zenlemesi, 'Mustafa Kemal Yolu Projesi' Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da yine 2023 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. KÃ¼ltÃ¼r merkezi sayÄ±mÄ±z 2002 yÄ±lÄ±nda 42 iken; 2022 yÄ±lÄ±nda 122'ye yÃ¼kselmiÅŸtir. Bu kÃ¼ltÃ¼r merkezlerimizden 33 tanesi de yerel yÃ¶netimlere tahsis edilmiÅŸtir."



'68 PROJEYE 15 MÄ°LYON LÄ°RA DESTEK SAÄžLADIK'



2022'nin ilk 10 ayÄ± itibarÄ±yla 327 milyon 198 bin 922 kitap bandrolÃ¼ ve 904 bin 905 sinema, mÃ¼zik,Â bilgisayar oyunu bandrolÃ¼ olmak Ã¼zere toplamda yaklaÅŸÄ±k 328 milyon bandrol verildiÄŸini aktaran Bakan Ersoy, "Fikri mÃ¼lkiyet ve kÃ¼ltÃ¼r sanat odaklÄ± 278 projeye saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z desteÄŸin yanÄ± sÄ±ra telif hakkÄ± sahiplerini temsil eden 27 meslek birliÄŸine kurumsal kapasitelerinin artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla saÄŸlanan mali destek, ilgili sektÃ¶rlerin gÃ¼Ã§lendirilmesine katkÄ± sunmaktadÄ±r. AyrÄ±ca ilan ettiÄŸimiz 'Gelecek GenÃ§lerin KÃ¼ltÃ¼r EndÃ¼strileri Destek ProgramÄ±'Â kapsamÄ±nda, 16- 29 yaÅŸ arasÄ± genÃ§lerimizin kÃ¼ltÃ¼r endÃ¼strileri alanÄ±ndaki giriÅŸimcilik ve yaratÄ±cÄ±lÄ±k kabiliyetlerini artÄ±rmaya yÃ¶nelik 68 projeye 15 milyon TL destek saÄŸladÄ±k"Â deÄŸerlendirmesinde bulundu.



Yurt dÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen Ersoy, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen genÃ§lere; sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel ve mesleki yÃ¶nden iyi yetiÅŸmeleri, yaÅŸadÄ±klarÄ± toplumlarda daha aktif olabilmeleri,Â TÃ¼rkiye burslusu Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ elÃ§ilerimiz olmasÄ± amacÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir.Â 2022 yÄ±lÄ±nda 200 binin Ã¼zerinde kiÅŸiye TÃ¼rkÃ§e eÄŸitimleri verilmiÅŸ, TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretimi faaliyetlerinin daha kaliteli bir niteliÄŸe ulaÅŸmasÄ± adÄ±na 7 adet eser yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ, 37 Ã¼lkede TÃ¼rkÃ§e seviye tespit sÄ±navÄ± ve orta ve bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§ekte 700'Ã¼n Ã¼zerinde kÃ¼ltÃ¼r,Â sanat faaliyeti gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir"Â diyeÂ konuÅŸtu.



Ersoy, bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2023 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§e teklifini, 16 milyar 505 milyon 839 bin TL olarak Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerini bildirdi.