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Bakan Karaismailoğlu'dan Ankara-Niğde Otoyolu'nda inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın hizmete açılacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda incelemede bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Yarın ülkemiz kara yolu tarihi için çok önemli günlerden biri olacak" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Eylül 2020 Perşembe 16:00
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Bakan Karaismailoğlu'dan Ankara-Niğde Otoyolu'nda inceleme

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın 1'inci ve 3'üncü kısımları açılacak Ankara-Niğde Otoyolu ana kontrol merkezini ziyaret etti. Burada Ankara-Niğde Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Müdürü Mustafa Akbaş'tan bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, yarın Türkiye'nin kara yolu tarihi açısından çok önemli günlerden birini yaşayacağını belirterek, "Edirne'den Şanlıurfa'ya yaklaşık 1300 kilometrelik otoyol aksının eksik kalan kısmını yarın tamamlıyoruz. Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1'inci ve 3'üncü kesimlerini yarın hizmete açıyoruz. 1'inci kesim 119, 3'üncü kesim 59 kilometreden oluşmaktadır. 2'nci kesimi de 29 Ekim'de vatandaşımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

'GÜVENLİ VE KONFORLU YOL ORTAYA ÇIKTI'

Bakan Karaismailoğlu, otoyolun toplam 330 kilometre olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara'ya, Nevşehir'e, Kırşehir'e, Niğde'ye, Aksaray'a, Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e ve Şanlıurfa'ya kadar uzanan aksta önemli bir görev üstlenecek. Ülkemizin en büyük değerli yatırımlarından biri açılıyor hizmete. Burası dünyanın en gelişmiş akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış bir merkez. 330 kilometrelik yolumuzda fiber optik hatlarından meteorolojik ve olay algılama sensörlerine, değişken mesaj işaretleri, trafik işaretleri, bütün akıllı ulaşım sistemlerini barındıran bir yol oldu. Gayet güvenli ve konforlu yol ortaya çıktı. Mevcuttaki seyahat süresi 1 saat 52 dakika kısalacak. Bu bize yakıt ve zamanda kazanımlar sağlayacak. Yıllık 1 milyar 600 milyon liralık kazanım olacak ekonomimize. Tamamen güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir projenin sonucuna varmış olduk. Yarın ülkemiz kara yolu tarihi için çok önemli günlerden biri olacak. Bu yol yap-işlet-devret modeliyle yapıldı. Bunun en önemli avantajlarından biri işin hızla bitirilmesi ve bir an önce ekonomiye kazandırılması. Bu nedenle belirlenen tarihinden 1 yıl önce bitirildi otoyol."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluYarın Hizmete Açılacak AnkaraNiğde Otoyolu
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