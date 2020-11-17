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Bakan Karaismailoğlu, ihracatçılarla bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ihracatçılarla bir araya geldiği toplantıda, "Şu anda salgın nedeni ile uluslararası transit geçişlerde yaşanan sıkıntılardan, sınır kapılarındaki uzun bekleyişlerden, yetki belgeleri konusunda gümrüklerde yaşanan aksaklıklardan haberdarız. Emin olmanızı isterim ki tüm dikkatimizi bu konuların çözümüne yoğunlaştırdık" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Kasım 2020 Salı 12:29
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Bakan Karaismailoğlu, ihracatçılarla bir araya geldi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılan Bakan Karaismailoğlu, ihracatçıların sorunlarını dinledi. Karaismailoğlu, TİM'in alanında bir kanaat önderi olduğunu, dış ticaret faaliyetlerini başarı ile sürdürdüğünü söyleyerek, "TİM’in, ihracatçılarımızın sorunlarının çözümüne ve dış pazarlarda önlerinin açılmasına yönelik çabaları Türkiye ekonomisinin büyümesine her dönemde büyük katkı sağlamıştır. Nitekim hepimizin hizmet ettiği hedef, gelişmekte olan değil, gelişmiş bir ülke olmak hedefidir" dedi.

'10 AY İÇİNDE 135 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE İHRACAT YAPILDI'

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de, 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatın 2019'da 180 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, "Bu yıl tüm dünyaya yayılan ve uluslararası ticareti derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen ilk 10 ay içerisinde 135 milyar dolar üzerinde ihracat yapılmıştır. Bu başarılarda hiç şüphesiz 18 yıl önce ortaya koyduğumuz ulaşım ve haberleşme vizyonumuzun da payı var. Tasarruflu bir ulaşım aynı zamanda üretim girdisi maliyetlerini de kontrol altına almaktadır. Kısacası, güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir" diye konuştu.

'İHRACATÇILARIMIZIN YANINDAYIZ'

Bakanlık olarak ihracatçıların her çağrısına, her ortak çalışma davetine koşa koşa geleceklerinin sözünü veren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda salgın nedeni ile uluslararası transit geçişlerde yaşanan sıkıntılardan, sınır kapılarındaki uzun bekleyişlerden, yetki belgeleri konusunda gümrüklerde yaşanan aksaklıklardan haberdarız. Emin olmanızı isterim ki tüm dikkatimizi bu konuların çözümüne yoğunlaştırdık. Sizlerle şimdi yapacağımız görüşmenin, sizlerden gelecek talep ve önerileri duymak ve birlikte çözüm üretmek hususunda son derece yararlı olacağına inanıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her daim yatırımlarımız ile siz değerli ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

TİM Başkanı İsmail Gülle ile sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sektörün sorunları ele alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluIhracatçılar
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