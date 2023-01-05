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Bakan Karaismailoğlu: Kruvaziyer yolcu sayısı 22 kat arttı

05 Ocak 2023 Perşembe 14:57
Bakan Karaismailoğlu: Kruvaziyer yolcu sayısı 22 kat arttı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında kruvaziyer yolcu sayısının 22 kat artışla 1 milyonu aştığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, 2022 yılı kruvaziyer istatistikleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, kruvaziyer turizminde haraketli bir yıl geçtiğini belirterek, hem gelen gemi sayısında hem de turist sayısında ciddi artışlar meydana geldiğini kaydetti. 2021 yılında 78 kruvaziyer ile 45 bin 362 yolcunun Türkiye'ye geldiğini bildiren Karaismailoğlu, 2022 yılında ise kruvaziyer sayının 12 kattan fazla artarak 991'e yükseldiğini, kruvaziyer yolcu sayısının da aynı dönemde 22 kat artarak 1 milyonu aştığını açıkladı.

'YILIN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞILDI'

Bu yılın sadece ekim ayında geçen yılın toplamından daha fazla kruvaziyerin Türkiye limanlarına yanaştığına dikkat çeken Karaismailoğlu, ekim ayında 155 kruvaziyer ile 206 bin 484 yolcunun ağırladığını, ayrıca ekim ayında bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.

2022 yılında 464 gemi ve 493 bin 834 yolcu ile en fazla kruvaziyere ev sahipliği yapan limanın Kuşadası olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, yılın limanı seçilen Galataport'a da bu yıl da 143 gemi yanaştığını ve 220 bin 82 kruvaziyer yolcusu ağırlandığını duyurdu. 98 gemi ve 95 bin 462 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı'nın 3'üncü sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Sinop, Amasra ve Trabzon'un da kruvaziyer turizminde dikkat çektiğini ifade etti. Karaismailoğlu, "Bu yıl ilk kez Amasra ve Ünye limanları kruvaziyer gemilere en sahipliği yapmaya başladı. 2022 yılında Sinop'a 14 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcu geldi. Amasra Limanı'na 8 gemi yanaşırken, 4 bin 905 yolcumuzu ağırladık. Trabzon'a da 8 gemi ile 4 bin 747 kruvaziyer turist geldi. Kruvaziyer turizmin gelişmesi için yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Cennet vatanımızın her köşesine hak ettiği yatırımı yapıyoruz. Yatırımlarımızın sonucunu da almaktan gurur duyuyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluKruvaziyer Yolcu Sayısı
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