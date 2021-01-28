Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1475
ALTIN
436.171
DOLAR
7.3690
STERLİN
10.0690
EURO
8.9198
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
20 adet taşınmaz ihale...
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
50 Adet Gayrimenkul Satışa Çıkarıldı
50 Adet Gayrimenkul Satışa...
78 Memur Alınacak
78 Memur Alınacak

Bakan Karaismailoğlu'ndan Türk-İş'e ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergun Atalay'ı ziyaret etti.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ocak 2021 Perşembe 14:50
0 Okunma
Bakan Karaismailoğlu'ndan Türk-İş'e ziyaret

ANKARA - Türk-İş'te gerçekleşen görüşmede konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye ve dünyanın çok önemli bir pandemi sürecinden geçtiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "2020 yılı bakanlığımız ve ülkemiz için zor bir süreçten geçti. Tüm dünyada sistemler iflas etmişken biz tedbirlerimizi alarak, çalışanlarımızın özverisi ile birlikte 2020 yılını dünya ölçeğinde büyük projelerin açılışlarıyla geçirdik. 2021 yılının da 2020 gibi dolu dolu geçeceğinin izlerini ocak ayı göstermiş oldu. Bu ülke büyüyecekse, gelişecekse çalışanlarla birlikte gelişecek" dedi. 

'CUMHURBAŞKANIMIZLA İŞTEN ÇIKARMALARI KONUŞTUK'

Atalay ise, bakanlık bünyesinde çalışan 80 bin üyelerinin 9 sendikada örgütlendiğini belirterek, kamuda en yüksek üye sayısının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda olduğunu hatırlattı. Atalay, "Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaydık. İşten çıkarmalarla ilgili sıkıntılarımız var. Hükümetimiz güzel bir karar aldı; ama bunu kötüye kullanan arkadaşlarımız var. Ücretsiz izne çıkartıyor veya iş akdini fesih ediyor. Ücretsiz izne çıkarılan işçi kısa çalışma ödeneğinden istifade edemiyor. Bunları konuşma imkanımız oldu. Bu konuyla ilgili kamuoyuna da bir açıklama yapacağız" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluTürkiye İşçi Sendikaları KonfederasyonuZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020'de toplam taşıt sayısı 24 milyonu geçti
2020'de toplam taşıt sayısı 24 milyonu geçti
ASÜD Başkanı Çallı: Türkiye’de üretilen tereyağı iç tüketime yetiyor
ASÜD Başkanı Çallı: Türkiye’de üretilen tereyağı iç tüketime yetiyor
"İş insanlarımızın daha cesur olmasını bekliyoruz"
"İş insanlarımızın daha cesur olmasını bekliyoruz"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans