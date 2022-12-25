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Bakan Karaismailoğlu: Tahıl Koridoru'nda taşınan yük miktarı 15 milyon tonu geçti

Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 2 milyon 247 bin 564 ton oldu" dedi. 

25 Aralık 2022 Pazar 13:34
Bakan Karaismailoğlu: Tahıl Koridoru'nda taşınan yük miktarı 15 milyon tonu geçti

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tahıl Koridoru kapsamında 1 Ağustos-25 Aralık tarihleri arasında 585 geminin Ukrayna limanlarından hareket ettiğini belirterek, "Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştı. Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 2 milyon 247 bin 564 ton oldu" dedi. 

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sonrasında tahıl krizinin yaşandığını ve dünyanın en önemli tahıl merkezlerinden biri olan Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının durduğunu hatırlattı. Bu gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü ve bunun sonucunda yeniden tahıl sevkiyatının başladığını anımsatan Karaismailoğlu, 1 Ağustos-25 Aralık tarihleri arasında toplam 585 geminin Ukrayna'nın Odesa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi. Toplam taşınan yük miktarının 15 milyon 80 bin tonu aştığını duyuran Karaismailoğlu, "Gemiler ile arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındı" dedi.

585 gemiden 200'ünün Türk bayraklı, sahipli veya işletenli olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "585 geminin 171'i yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Ülkemiz limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 2 milyon 247 bin 564 ton oldu. Yani, toplam yükün yüzde 15'i ülkemize geldi. Yüklerin yüzde 12'si Afrika'ya, yüzde 29'u Asya'ya, yüzde 44'ü Avrupa'ya taşındı. En fazla yük 2 milyon 891 bin 117 ton ile İspanya'ya taşındı. İspanya'yı; 2 milyon 247 bin 564 ton ile Türkiye, 2 milyon 162 bin 210 ton ile Çin takip etti" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KaraismailoğluTahıl KoridoruYük Miktarı
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