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Bakan Kirişci: Destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Haziran 2022 Cuma 10:57
Bakan Kirişci: Destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "77 milyon 370 bin 403 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanıVahit KirişciTarımDesteködeme
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