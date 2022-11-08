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Bakan Kirişci: Fırıncıların kullanacağı unu sübvanse ediyoruz

08 Kasım 2022 Salı 13:33
Bakan Kirişci: Fırıncıların kullanacağı unu sübvanse ediyoruz

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ekmek fiyatlarına ilişkin, "Biz 7 bin 450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani 2 bin 950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak sübvanse ediyoruz" dedi. 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Kirişci, kuraklık sorunu ile ilgili soru üzerine, "Su rezervlerimiz konusunda bir sıkıntımız yok. Çiftçimizin ekim işlemleri bitti. Toprağın hazırlanması konusunda bir sorun yok. Ekinler ekildi. Tarım sigortası kapsamında kuraklık riskiyle ilgili Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) poliçe üretiyor. Vatandaşlarımızın bu poliçelere ilgi göstermelerini tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin sigorta ortalaması yüzde 21,4; yani TARSİM, çok düşük. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin 5'te 1'i ancak sigortaya kayıtlı. 16 yıllık bir mazisi var. Daha fazla olmasını arzu ederdik" diye konuştu.

'BAKANLIK OLARAK GÖREVİMİZİ YAPMIŞ OLUYORUZ'

Kirişçi, ekmek fiyatlarına ilişkin soruya, "Biz 7 bin 450 liradan  buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani 2 bin 950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olarak sübvanse ediyoruz, 2 bin 950 lira ton başına. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip 'sen de un yap bundan, bunu da fırınlara ver' dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz" dedi.

Türkiye'nin un, makarna, irmik ve bulgur sanayisinde atıl kapasitesi olduğuna dikkat çeken Kirişci, Rusya'dan alınacak bedelsiz buğdayın işlendikten sonra az gelişmiş ülkelere bedava dağıtmayı arzuladıklarını söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan KirişciBuğday FiyatlarıEkmek
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