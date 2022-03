Bakan Kirişçi: Gıdada bulunurluğu, üreterek gerçekleştireceğiz

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Bizim bir numaralı meselemiz ve sorumluluğumuz, bulunurluğu sağlamak; bunu üreterek gerçekleştireceğiz" dedi.



Bakan Kirişçi, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 38 bin çalışanı arasından seçilen kurum personeline ve Türkiye'nin ormancılığına üstün hizmet gösteren kişi ve kuruluşlar için düzenlenen '2021 Yılı Yeşilin En'leri Ödül Töreni'ne katıldı. OGM'deki törene; Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu’nun yanı sıra çok sayıda kurum yetkilisi de katıldı. Burada konuşan Bakan Kirişçi, "Hükümetimiz özellikle tarımla ve orman ile ilgili 20 yıllık sürede, Meclis kısmında yasama faaliyetleri çerçevesinde çok güzel mevzuatlar kazandırdı. Tabii ki hukuk devletinde asıl olan mevzuattır. Mevzuat olmadan sizin ilerlemeniz, önünüze hedefler koymanız pek mümkün olmaz. O nedenle artık mevzuat noktasında yeterliliği olan, bir iki ufak eksikliği ile tamamlanabilecek bir mevzuat sürecini Tarım ve Orman Bakanlığı'mız bugün itibarıyla geride bırakmıştır" dedi.



'ÜRETEREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'



Bakan Kirişçi, göreve gelmesiyle üzerinde titizlikle duracakları hususun, tarımın ve ormanın stratejikliği noktasından hareketle geliştirilmesi, genişletilmesi ve bu alandaki üretimin artırılması olduğunu belirterek, "Bizim bir numaralı meselemiz ve sorumluluğumuz bulunurluğu sağlamak. Bunu üreterek gerçekleştireceğiz. Bazen Türkiye'nin her şeyi üretmesi arzusu içerisinde olabiliriz ama neticede tarım toprakları sınırlı ve bundan dolayı da istediğimiz her ürünü, ihtiyacımızın tamamını karşılayacak şekilde bugünkü imkanlarla üretme konusunda eksiklerimiz olabilir. Ama bizim Ar-Ge çalışmalarımızla verimi, nitelikleri yüksek yeni çeşitler, büyükbaş ve küçükbaşta yeni birtakım ırklar ile gıdamızın esasını oluşturan tarımsal üretimimizi mutlak suretle artırma gayreti içerisinde olacağız. Un sanayi olmadan, şeker fabrikaları olmadan, bizim bunları kullanabileceğimiz formata dönüştürme şansımız yoktur. Bundan hareketle de bir taraftan topraklarımızı koruyacağız, bir taraftan da birim alandan elde ettiğimiz hem verimi hem üretimi hem de kaliteyi de artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



'ORMANCILAR ELİ ÖPÜLESİ BİR KESİM'



Bakan Kirişçi, ormanların çok organize bir alan olduğunu söyleyerek, "Ormancılar, bundan dolayı eli öpülesi bir kesim. Onları daha mutlu, daha refah seviyesi yüksek bir ortamda yaşamalarını sağlayacağız. Yangın çıktığında orman teşkilatımız oldukça marifetli. Şu anda da çok özel ve güzel bir teknolojiye sahipler. Ama bunu yeni teknolojilerle donatacağız. Kaldı ki İHA'ları dünyada ilk kullanan bizim orman teşkilatımız olmuştur. Millet olarak bununla iftihar etmemiz gerekir. Ama bu yetmez, daha fazlasını yapacağız" dedi.



KARACABEY: 2022 YANGIN SEZONUNA HAZIR ŞEKİLDE GİRECEĞİZ



OGM Genel Müdürü Karacabey de ormanların önemine değinerek, "Ormanlarda sadece ağaçlar yok, sayısız bitkiler ve diğer canlılar da bulunuyor. Ormanlardan üretilen ürünler bir taraftan insana sağlığına olumlu etkiler yaparken, bir taraftan da ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Cumhurbaşkanı'mız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında talimatları oldu. 81 ilde, 81 millet ormanı tesis ederek vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Orman köylümüzün refahının artması yönünde de çok büyük çalışmalar yürütüyoruz. 2021 yılında hava araçları gücümüzü attırarak, teknolojinin tüm imkanlarını seferber ederek, 2022 yılında yangın sezonuna hazır şekilde gireceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından 'En Çevreci Sanatçı' ödülü Metin Şentürk'e, 'En Gönüllü Sanatçı' ödülü Murat Kekilli'ye verildi. Toplam 6 farklı kategoride ise 33 kişiye ödülleri verildi.