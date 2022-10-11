Bakan Kirişci: Tahıl koridoru ile buğdayın tonu 330 dolarlara geriledi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridorundan bugüne kadar 304 geminin geçtiğini belirterek, "6,9 milyon ton hububat bu koridordan ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılmış durumda. 6,9 milyon ton büyük bir rakam değilmiş gibi gelebilir; ama bazı şeyler vardır ki bunların psikolojik etkisi fiziki etkisinden çok daha büyük olur. Bir anda 450 dolarlara gelen buğdayın tonu şu anda 330 dolarlara geriledi" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, bakanlıkça Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitisü'nde düzenlenen 'Dünya Gıda Güvenliği Buluşması'nda Türkiye'de burslu eğitim gören yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle buluştu. Kirişci, Türkiye’nin ne kadar önemli ülke olduğunu özellikle Rusya-Ukrayna savaşında gördüklerini belirtip şöyle konuştu:



"Herkes savaşanlar ile ilgili tempo tutarken, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'hayır biz savaş istemiyoruz, biz barıştan yanayız, biz iki komşu ülkenin savaşması yerine barışmasını istiyoruz, biz burada savaşı asla tasvip etmiyoruz' dedik. Biz burada belki yalnız kaldık; ama süreç bizim haklı olduğumuzu ortaya koydu. Dünya bir gıda krizini, bir açlığı artık iliklerine kadar hissederken, bir dörtlü zirve gerçekleşti; Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye. Bu zirveden bir sonuç çıktı ve adına ‘tahıl koridoru’ dediğimiz bir koridor açıldı. Bu koridordan 304 gemi bugün itibarıyla geçmiş durumda ve 6,9 milyon ton hububat bu koridordan ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılmış durumda. 6,9 milyon ton büyük bir rakam değilmiş gibi gelebilir ama bazı şeyler vardır ki bunların psikolojik etkisi fiziki etkisinden çok daha büyük olur. Bir anda 450 dolarlara gelen buğdayın tonu şu anda 330 dolarlara geriledi."



'KÜRESEL GÜÇ OLACAĞIZ'



Bakan Kirişci, yeni dünya düzeninde savaşın ahlakı ve edebinin olmadığını vurgulayarak, "Siz öyle bir ülkedesiniz ki 780 bin kilometre kara alanı, 462 bin kilometre mavi vatanı ile kendi coğrafyasına hapsedilmek istenilse de bunları asla kabul etmeyen bir Türkiye, bir bölgesel güç; şimdi adım adım Allah’ın izniyle bir küresel güç olacağız. Bizim politikamızın temelinde asla sömürme kültürü yoktur. Asla var olanları tek taraflı olarak gasp etme ve bunlar üzerinden kendi refahlarını yukarı taşımak yoktur. Bizim kadim kültürümüzde ‘Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir’ diyoruz. Bugün dünyada kendi ekonomik gücüyle oranlandığında en çok yardım eden ve mazlumların sürekli yanında yer alan bir Türkiye var. Ben bu ülkenin bir vatandaşı olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum" dedi.



'SİZLERDEN BİR GRUBU EVİMDE MİSAFİR EDECEĞİM'



Türkçe’nin yabancı uyruklu misafir öğrenciler için büyük fırsat alanı oluşturduğunu ve oluşturmaya devam edeceğini aktaran Bakan Kirişci, "Sizler kendi ülkelerinizle ülkemiz arasında köprü olmaya devam edeceksiniz. Türkiye’den gelen misafirleri ağırlayacaksınız, onları uğurlayacaksınız. Türkiye’ye geleceksiniz, kardeşlerinizle çalışmalar yürüteceksiniz. Lütfen kendi sınıfınızdan, kendi okulunuzdan, kendi üniversitenizden arkadaşlar edinmeye gayret edin. Türkçenizin yetersizliğini asla aklınıza getirmeyin. Nasıl 2 kelime İngilizce söylenildiğinde o kişinin meramını biz anlıyorsak, 2 kelime Türkçe sarf edildiğinde vücut dilinden biz anlarız. Biz kendi etrafımızdaki insanlarla iletişimimizi mutlaka tesis etmeliyiz. Türklerle, Türk ailelerle tanışmanın sizlere çok şey katacağını belirtmek isterim. Kendinizi bazen davet ettirin, Ankara’da olup da ailesiyle beraber yaşayan arkadaşlarınızın ailesine misafir olun. Sizlerden bir grubu da ben evimde misafir edeceğim. Bizim evimizde misafir nasıl ağırlanır, yemeğe nasıl başlanır, yemek nasıl sonlanır? Ben o muhabbetin aramızdaki ilişkileri tahkim edeceğini, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha ileri boyutlara taşıyacağımızı ve bunun da her iki ülkeye her anlamda artı getireceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.



Bakan Kirişci, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

'TOHUMLA İLGİLİ MEVZUATLARI ÜLKEYE KAZANDIRDIK'



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen ‘Dünya Gıda Güvenliği Buluşması’nın ardından etkinliğe katılan yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte Türkiye Tohum Gen Bankası'nı gezdi. Daha sonra gazetecilere konuşan Bakan Kirişci, AK Parti hükümetleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkeye çağ atlattığını söyledi. Türkiye Tohum Gen Bankası'nın da bu kapsamda elde edilen kazanımlardan olduğu kaydeden Kirişci, "Mevzuat olursa bu alandaki gelişmeler birbirini takip eder. Benim de Meclis'te Tarım Komisyonu başkanı olduğum dönemde, ıslahatçılık ve tohumla ilgili mevzuatları ülkeye kazandırdık. Türkiye'de 12 binin üzerinde türlerimiz var. Bunların yaklaşık 3 bini endemik ve kendi coğrafyamıza ait. Dolayısıyla bunların korunması ve bizden sonraki nesillere aktarılması ancak bu tür gen merkezleri sayesinde olabilirdi. 'Bu ülkenin çeşitleri yok ediliyor' ya da 'Bu ülkenin tohumları ithal ediliyor' gibi yaygaralar koparılıyor, bu alanda çalışan insanlarımıza haksızlık yapılıyor" dedi.



Türkiye'de 2002'de tohumların içeriden karşılanabilme oranının yüzde 31, şimdi ise yüzde 95 seviyesinde olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Bırakın ithal etmeyi, şu anda geçtiğimiz yıl itibarıyla 215 milyon dolarlık ihracat rakamlarımız var. Bu oranların daha yukarıya taşınması ve ihracat rakamlarının artırılması, bakanlık hedefleri olarak devam edecek. Bu çıkardığımız mevzuattan yararlanarak, çeşit geliştiren ve ülke tarımına bunları kazandıran bütün meslektaşlarıma, kardeşlerimize, Ar-Ge çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu tür mekanlar, gözde mekanlardır. Ülkemizin geldiği noktayı insanlar belki idrak edemeyebilir ama bu mekanları gezdikleri takdirde hakkı teslim edebileceklerini düşünüyorum" diye konuştu.