Bakan KiriÅŸci: TahÄ±l Koridoru'ndan geÃ§en tahÄ±lÄ±n yÃ¼zde 63'Ã¼ Avrupa Ã¼lkelerine gitti

ANKARA - TARIM ve Orman BakanÄ± Vahit KiriÅŸci, "Ä°lk geminin yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 1 AÄŸustos'tan 15 Ekim'e kadar Karadeniz limanlarÄ±ndan taÅŸÄ±nan tahÄ±lÄ±n yÃ¼zde 63'Ã¼ Avrupa Ã¼lkelerine sevk edilmiÅŸtir. TahÄ±lÄ±n yÃ¼zde 24'Ã¼ Asya, yÃ¼zde 13'Ã¼ de Afrika Ã¼lkelerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, TahÄ±l Koridoru'ndan taÅŸÄ±nan 7,5 milyon ton tahÄ±lÄ±n sadece yÃ¼zde 5,6'sÄ± az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere gitmiÅŸtir" dedi.



TarÄ±m ve Orman BakanÄ± KiriÅŸci, Ankara CerModern'de dÃ¼zenlenen DÃ¼nya GÄ±da GÃ¼nÃ¼ programÄ±na katÄ±ldÄ±. Programda Bakan KiriÅŸci ile birlikte BM GÄ±da ve TarÄ±m Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FAO) Orta Asya Alt BÃ¶lge KoordinatÃ¶rÃ¼ ve TÃ¼rkiye Temsilcisi Viroel Gutu ile TÃ¼rkiye GÄ±da ve Ä°Ã§ecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) BaÅŸkanÄ± Demir Åžarman da yer aldÄ±. Burada konuÅŸan KiriÅŸci, DÃ¼nya GÄ±da GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n bu yÄ±lki temasÄ±nÄ±n, 'Daha iyi Ã¼retim, daha iyi beslenme, daha iyi Ã§evre ve daha iyi yaÅŸam' olduÄŸunu belirterek, "Bu baÅŸlÄ±klarla; tarÄ±m, insan, gÄ±da ve Ã§evre arasÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼ncÃ¼l ve etkileÅŸimli iliÅŸkinin dile getirilmesi; Ã§ok Ã¶nemli bir vurgu olmuÅŸtur. Ãœretim sistemlerimizden beslenme kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne, tÃ¼ketimden doÄŸayÄ± korumaya kadar her ÅŸeyin birbiriyle iliÅŸki iÃ§inde olduÄŸu gerÃ§eÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izmek isterim. UnutmayalÄ±m ki; gÄ±da gÃ¼venliÄŸi bir Ã¼retim ve arz meselesi olduÄŸu kadar aynÄ± zamanda bir sorumluluk meselesidir. Bu aÃ§Ä±dan gÄ±da ve tÃ¼ketim, kÃ¼resel Ã§erÃ§evede sadece bugÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ deÄŸil; geleceÄŸimizi de ilgilendiriyor" dedi.



'DÃœNYADA AÃ‡LIK VE YOKSULLUK GERÃ‡EÄžÄ°YLE YÃœZ YÃœZEYÄ°Z'



KÃ¼resel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere savaÅŸlar, gÃ¶Ã§ler ve Covid-19 pandemisi gibi sorunlarÄ±n Ã¼lkelerin gÄ±da gÃ¼venliÄŸi Ã¼zerinde ciddi tehditler oluÅŸturduÄŸunu vurgulayan KiriÅŸci, "Bununla birlikte, dÃ¼nyada hala kronik olarak devam eden bir aÃ§lÄ±k ve yoksulluk gerÃ§eÄŸiyle yÃ¼z yÃ¼zeyiz. BM verileri de gÃ¶stermektedir ki; bugÃ¼n saÄŸlÄ±klÄ± beslenme imkanÄ±na eriÅŸemeyen 2,3 milyardan fazla insan var. 800 milyondan fazla insan ise aÃ§lÄ±kla mÃ¼cadele eder durumdadÄ±r. Bu da aÃ§lÄ±kla ve yoksullukla mÃ¼cadeleyi kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekli mekanizmalar ve saÄŸlam bir dayanÄ±ÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle yÃ¼rÃ¼tmenin ne kadar elzem olduÄŸunu ortaya koymuÅŸtur" diye konuÅŸtu.



'TAHIL KORÄ°DORU'NDAN 7,5 MÄ°LYON TON TAHIL VE GIDA MADDESÄ° GEÃ‡TÄ°'



BÃ¼yÃ¼yen dÃ¼nya nÃ¼fusunun gÄ±da ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in gÄ±da Ã¼retiminin yÃ¼zde 60 artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ve TÃ¼rkiye'nin bu konuda ciddi Ã§aba iÃ§inde olduÄŸunu kaydeden KiriÅŸci, "Bu vesileyle vurgulamak isterim. Ukrayna-Rusya savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla geÃ§tiÄŸimiz aylar iÃ§inde birÃ§ok Ã¼lkede lojistik aksaklÄ±klar, Ã¼retim kayÄ±plarÄ±, Ã¼rÃ¼n tedarik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± gibi sorunlar gÃ¼ndeme geldi. Bu sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiye olarak, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde krizin en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde aÅŸÄ±labilmesi iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã§aba sarf ettik. BM ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu yapÄ±lan Ä°stanbul AnlaÅŸmasÄ±'yla Ukrayna'dan TahÄ±l Koridoru'nun aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. Bu sayede BM verilerine gÃ¶re, bugÃ¼n itibarÄ±yla 7,5 milyon ton tahÄ±l ve gÄ±da maddesi Ukrayna limanlarÄ±ndan kÃ¼resel pazarlara ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bulunmaktadÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.



CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, geÃ§en hafta Astana buluÅŸmasÄ±nda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le tahÄ±l koridoru konusunu yeniden gÃ¼ndeme getirdiÄŸini hatÄ±rlatan KiriÅŸci, "TahÄ±l Koridoru'nun bir sonraki 4 ay iÃ§in de aÃ§Ä±k tutulmasÄ±nÄ±n gereÄŸinden, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede bahsedilmiÅŸtir. Burada TÃ¼rkiye olarak gayemiz, sadece gÄ±da tedarik zincirini teminat altÄ±na almak deÄŸil; aynÄ± zamanda tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ±na katkÄ±da bulunmaktÄ±r" dedi.



'TAHILIN SADECE YÃœZDE 5,6'SI AZ GELÄ°ÅžMÄ°Åž ÃœLKELERE GÄ°TTÄ°'



TahÄ±l Koridoru ile Karadeniz limanlarÄ±ndan Ã§Ä±kan gemilerin varÄ±ÅŸ noktasÄ±nÄ±n genelde Avrupa Ã¼lkeleri olduÄŸunu, taÅŸÄ±nan 7,5 milyon ton tahÄ±lÄ±n sadece yÃ¼zde 5,6'sÄ±nÄ±n az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere gittiÄŸini sÃ¶yleyen KiriÅŸci, "Ä°lk geminin yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 1 AÄŸustos'tan 15 Ekim'e kadar Karadeniz limanlarÄ±ndan taÅŸÄ±nan tahÄ±lÄ±n yÃ¼zde 63'Ã¼ Avrupa Ã¼lkelerine sevk edilmiÅŸtir. TahÄ±lÄ±n yÃ¼zde 24'Ã¼ Asya, yÃ¼zde 13'Ã¼ de Afrika Ã¼lkelerine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, TahÄ±l Koridoru'ndan taÅŸÄ±nan 7,5 milyon ton tahÄ±lÄ±n sadece yÃ¼zde 5,6'sÄ± az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere gitmiÅŸtir. Geri kalan yÃ¼zde 94,4'lÃ¼k kÄ±smÄ± ya geliÅŸmekte olan ya da geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin limanlarÄ±na bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DÃ¼nyanÄ±n en fakir Ã¼lkelerinden biri olan Cibuti'ye sadece 541 ton tahÄ±l ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu adaletsizliÄŸi durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸan tek lider CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±z SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'dÄ±r. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Putin'in tahÄ±l koridorunu gÃ¼Ã§lendirerek, koridordan az geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin yararlanmasÄ± gerektiÄŸi vurgusu; uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸma ve dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir. TahÄ±l Koridoru'nu daha da gÃ¼Ã§lendirmeliyiz. Bu koridoru, sadece gÄ±da gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±yla ilgili teknik bir husus olarak gÃ¶rmÃ¼yoruz. TahÄ±l Koridoru, aÃ§lÄ±kla mÃ¼cadele eden Ã¼lkelerle dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸumuzu gÃ¶steren bir insanlÄ±k ve iyilik koridoru olmalÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.



'TARIM CEPTE UYGULAMASI, YIL SONUNDA HAYATA GEÃ‡Ä°RÄ°LECEK'



Ã–te yandan tarÄ±mÄ±n dijitalleÅŸmesini Ã§ok Ã¶nemli bir konu olarak gÃ¶rdÃ¼klerini ifade eden KiriÅŸci, "Ã‡iftÃ§i kayÄ±t sistemimizi; 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren e-Devlet sistemine entegre hale getirerek, bu yÃ¶nde Ã¶nemli bir uygulamayÄ± daha baÅŸlattÄ±k. 'TarÄ±m Cepte' uygulamasÄ±nÄ± ise yÄ±l sonunda hayata geÃ§ireceÄŸiz. TÃ¼rkiye Ä°klim AkÄ±llÄ± ve RekabetÃ§i TarÄ±msal BÃ¼yÃ¼me Projesi (TUCSAP) ile dijitalleÅŸme kapsamÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± daha da geliÅŸtiriyoruz. BÃ¶ylelikle Ã§iftÃ§imiz, iklim ve doÄŸa koÅŸullarÄ±na daha uygun ÅŸekilde Ã¼retim planlamasÄ±nÄ± yaparak, daha rekabetÃ§i bir dÃ¼zeye gelebilecektir" ifadelerini kullandÄ±.