Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemeleri başlıyor

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugünden itibaren başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.