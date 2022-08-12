Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.887,67
ALTIN
1.031,55
DOLAR
17,97
STERLİN
21,80
EURO
18,48
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

12 Ağustos 2022 Cuma 15:29
Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 32 milyon 651 bin 947 TL tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesabına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kirişci, "32 milyon 651 bin 947 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. 

Ödemeler kapsamında; 16 milyon 363 bin 857 TL Uzman Eller Proje desteği, 9 milyon 590 bin 978 TL hububat, baklagil ve dane mısır desteği, 5 milyon 310 bin TL et regülasyon desteği ve 1 milyon 387 bin 112 TL anaç koyun, keçi ilave geçer desteği yapılacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarımsal Destekleme ödemeleriçiftçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCMB: Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 19,65 TL
TCMB: Cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 19,65 TL
Bakan Nebati: Benzin ve motorinde vergi, AB ortalamasından yüzde 14 daha düşük
Bakan Nebati: Benzin ve motorinde vergi, AB ortalamasından yüzde 14 daha düşük
Bakan Muş: İhracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor
Bakan Muş: İhracat yapmayan ilimiz, ihracat yapmadığımız ülke bulunmuyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans