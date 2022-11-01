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Bakan Kurum: 'Ä°lk Evim' projesine 1,5 ayda 8 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±z baÅŸvurdu

Ã‡EVRE, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum, "'Ä°lk Evim' projemize 1,5 ayda 8 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±z baÅŸvurdu. GeÃ§erli baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 5 milyon 135 bin 324. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin baÅŸvurusu var"Â dedi.

01 KasÄ±m 2022 SalÄ± 10:57
Bakan Kurum: 'Ä°lk Evim' projesine 1,5 ayda 8 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±z baÅŸvurdu

Ã‡evre,Â Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 13 EylÃ¼lâ€™de aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± Cumhuriyet tarihinin en bÃ¼yÃ¼k sosyal konut projesine baÅŸvurularÄ±n 31 Ekim itibarÄ±yla sona erdiÄŸini belirtti. Kurum, "Ä°lk Evim projemize milletimiz gÃ¼vendi, inandÄ±.Â 1,5 ayda 8 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±z baÅŸvurdu. GeÃ§erli baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 5 milyon 135 bin 324. Projemize en Ã§ok da genÃ§lerimiz ilgi gÃ¶sterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin baÅŸvurusu var. En Ã§ok baÅŸvuru ise Ä°stanbulâ€™dan" ifadelerini kullandÄ±.

Bakan Kurum, baÅŸvuru sÃ¼reci devam ederken, geÃ§en hafta ilk temelleri attÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "17 ilde 6 bine yakÄ±n konutumuz hÄ±zla yÃ¼kseliyor. KuralarÄ±mÄ±zÄ± da bir an Ã¶nce Ã§ekip, mart ayÄ±na kadar hepsini tamamlayacaÄŸÄ±z. SÃ¶z verdiÄŸimiz gibi 2 yÄ±l iÃ§inde 250 bin konutumuzu teslim edeceÄŸiz" dedi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada 'Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim'Â projesi iÃ§in 65 bin 852 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 'Ä°lk Evim Arsa'Â projesine de ÅŸu ana kadar 707 bin 497 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸvurularÄ±n 7 KasÄ±mâ€™a kadar devam edeceÄŸi belirtildi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ã‡evreÂ Åžehircilik Ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ±Murat KurumÄ°lk EvimBaÅŸvuru
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