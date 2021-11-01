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Bakan Muş: Ekim ayı ihracatımız 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız geçtiğimiz yılın ekim ayına göre yüzde 20,2'lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer ile geçen ayki cumhuriyet tarihindeki en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Kasım 2021 Pazartesi 15:20
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Bakan Muş: Ekim ayı ihracatımız 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

Ticaret Bakanı Muş, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, dünya ekonomisinde olumsuzluklar yaşandığı dönemde Türkiye'nin güçlü ekonomisi ile pozitif olarak ayrıştığını söyledi. Bakan Muş, "İş dünyamızla istişarelerimizde, iş insanlarımızın önemli bir kısmının çağrılarımıza kulak verdiğini görüyor; 2021 yılını yeni yatırımlarla kapatacaklarının sinyallerini alıyoruz. Nitekim, savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar ortada. Bu sektörde önemli bir ihracatçı olma yolunda hızla ilerlemekteyiz. Ülkemizin pandemi döneminde süratle aldığı tedbirler ve özel sektörün ortaya koyduğu özveriyle üretimine devam ederek Asya'nın alternatifi olarak öne çıktığını büyük bir memnuniyet ile ifade etmek isterim. Türkiye bugün dünya ticaretinde güçlü bir tedarikçi olarak ön plana çıkmaktadır. Dünyaca ünlü birçok firma yatırımlarını Türkiye'ye kaydırma kararı aldığını peş peşe açıklamaktadır. Birilerinin iddialarının aksine Türkiye yatırımlar için güvenli liman olma özelliğini korumaktadır. Ekonomimize ve dış ticaretimize ilişkin ortaya konulan istatistikler de bahsettiğimiz bu olumlu ekonomik tabloyu desteklemektedir. Zira tüm bu olumlu gelişmeler sayesinde uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin 2021 büyüme beklentilerini art arda revize etmektedir" dedi.


'CUMHURİYET TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT DEĞERİ TAZELENMİŞTİR'


Bakan Muş, 2021 yılının ihracat için rekorlarla dolu bir yıl olduğunu kaydederek, "İhracatımız, ekonomik büyümeye ivme katarken dış ticaret dengemizi de güçlendirmektedir. Bu kapsamda, ihracatımızda 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü performans ekim ayında da devam etmiştir. İhracatımız geçtiğimiz yılın ekim ayına göre yüzde 20,2'lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değer ile, geçen ayki cumhuriyet tarihindeki en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur. 2021 yılı ocak-ekim döneminde ise ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla, 2021 yılının henüz ilk 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk. İthalatımız ise, ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artış ile 22,3 milyar dolar olmuştur. Ocak-ekim dönemi ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise; geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artış ile yüzde 93,4’e ulaşmıştır. Bakın dikkat ederseniz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı sürekli artış eğilimindedir. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız. Karşılama oranımız, ocak-ekim döneminde ise, geçtiğimiz yıla göre 7,2 puan artışla yüzde 84,3’e yükselmiştir. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara gerilemiştir" diye konuştu.


'MASA BAŞINDA RAKAMLARI ÇARPITMA UĞRAŞINDA OLANLAR VAR'


Bakan Muş, Türkiye'nin ihracattaki başarısını küçümseyenlerin olduğuna vurgu yaparak, "İhracatımızda ortaya koyduğumuz bu güçlü performans küresel ticaretteki trendin çok üstündedir. Ama üzülerek görüyoruz ki Türkiye’nin ihracattaki başarısını takdir etmek yerine bu başarıyı küçümseyenler, hatta başarısızlık gibi göstermeye çalışanlar bulunmaktadır. Masa başında bir takım istatistik oyunlarıyla rakamları çarpıtma uğraşı içerisinde olanlar var. Tabi bu çarpıtma işini yaparken de ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Buradan açıkça sesleniyorum; isterseniz kafanıza göre eksiltin, bölün, toplayın hangi kıyaslamayı yaparsanız yapın Türkiye’nin ihracat başarısını gizleyemezsiniz. 215 milyar dolarlık ihracat başarısını ve ortaya konulan vizyonu yok sayamazsınız. Türkiye bugün ihracat anlamında 2000 öncesi dönemin çok ilerisinde bir noktadadır. Dünya Ticaret Örgütü’nün 2021 2'nci çeyrek verilerine göre dünya ihracatı 10,4 trilyon dolar ile yüzde 30,3 artarken, Türkiye ihracatı 104,9 milyar dolar ile yüzde 39,8 yükseliş göstermiş ve dünya genelinden daha hızlı artış kaydetmiştir. Bu değerler ışığında, yıllıklandırılmış olarak ülkemizin dünya ihracatından aldığı pay ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet MuşTicaret BakanıIhracat
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