Bakan MuÅŸ: Hizmet ihracatÄ± son 20 yÄ±lda 4 kattan fazla arttÄ±

Ä°STANBUL - MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi'nin (MÃœSÄ°AD) dÃ¼zenlediÄŸi ticaret fuarÄ± MÃœSÄ°AD EXPO'da konuÅŸan Ticaret BakanÄ± Mehmet MuÅŸ, "DetaylarÄ±nÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±m Ã¼zere, Ekim ayÄ±nda da ihracat artÄ±ÅŸÄ±mÄ±za devam ettik. Ä°hracatÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kÄ±lma adÄ±na var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir kÃ¶ÅŸesine gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz hizmet ihracatÄ±, son 20 yÄ±lda 4 kattan fazla artmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°nÅŸallah kÄ±sa bir zaman iÃ§erisinde 100 milyar dolarlÄ±k eÅŸik de aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r" dedi. Â



MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi'nin (MÃœSÄ°AD) dÃ¼zenlediÄŸi ticaret fuarÄ± MÃœSÄ°AD EXPO 2022, Ä°stanbul TÃœYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 19'uncu kez ziyaretÃ§ilere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. 5 KasÄ±m'a kadar devam edecek ve 100 binin Ã¼zerinde katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n beklendiÄŸi fuarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, Hazine ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati ve Ticaret BakanÄ± Mehmet MuÅŸ da katÄ±ldÄ±. Bakan MuÅŸ, Ä°GE A.Åž'de, yÄ±lsonu itibariyle sermaye artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â



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EKÄ°M AYINDA DA Ä°HRACAT ARTIÅžIMIZA DEVAM ETTÄ°KÂ



Ticaret BakanÄ± Mehmet MuÅŸ burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ekonomimiz, kÃ¼resel ekonomiyi derinden etkileyen Covid-19 salgÄ±nÄ± ve kÃ¼resel tedarik zincirlerindeki aksaklÄ±klara raÄŸmen 2021 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 11,4 bÃ¼yÃ¼yerek son 50 yÄ±lÄ±n en yÃ¼ksek bÃ¼yÃ¼me oranÄ±nÄ± yakalamÄ±ÅŸ oldu. Bu rekor bÃ¼yÃ¼me oranÄ±na 5,3 puan pozitif katkÄ± saÄŸlayan ihracatÄ±mÄ±z, 2021 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 33 artarak 225,2 milyar dolara ulaÅŸmÄ±ÅŸ ve ilk defa 200 milyar dolarlÄ±k eÅŸik aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ekonomimizdeki bu gÃ¼Ã§lÃ¼ ivme, ortaya Ã§Ä±kan Ukrayna-Rusya savaÅŸÄ± ve enerji krizi gibi yeni sorunlara raÄŸmen 2022 yÄ±lÄ±nda da devam etmekte olup bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda ortalama yÃ¼zde 7,5 bÃ¼yÃ¼me kaydedilmiÅŸtir. Bu bÃ¼yÃ¼menin yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ±n ihracat kaynaklÄ± olmasÄ± ve bÃ¶ylece ihracatÄ±n bÃ¼yÃ¼menin lokomotifi olmaya devam etmesi, bizleri ayrÄ±ca memnun etmiÅŸtir. DetaylarÄ±nÄ± paylaÅŸacaÄŸÄ±m Ã¼zere, Ekim ayÄ±nda da ihracat artÄ±ÅŸÄ±mÄ±za devam ettik. Ä°hracatÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kÄ±lma adÄ±na var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" diye konuÅŸtu. Â



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HÄ°ZMET Ä°HRACATI 20 YILDA 4 KATTAN FAZLA ARTMIÅžTIRÂ



Bakan MuÅŸ, "DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir kÃ¶ÅŸesine gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz hizmet ihracatÄ±, son 20 yÄ±lda 4 kattan fazla artmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼m olumsuzluklara raÄŸmen 2021 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 57 artÄ±ÅŸla 55,6 milyar dolar olarak gerÃ§ekleÅŸen hizmet ihracatÄ±mÄ±z, bu yÄ±lÄ±n ilk sekiz ayÄ±nda da yÃ¼zde 66'lÄ±k artÄ±ÅŸla 52,5 milyar dolarÄ± yakalamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°nÅŸallah kÄ±sa bir zaman iÃ§erisinde 100 milyar dolarlÄ±k eÅŸik de aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r" dedi. Â



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PREFÄ°NANSMAN Ä°LE Ä°HRACATÃ‡ININ KREDÄ° KABÄ°LÄ°YETÄ°NÄ° GELÄ°ÅžTÄ°RMÄ°Åž OLUYORUZÂ



Bakan MuÅŸ, "BakanlÄ±k olarak geÃ§miÅŸte olduÄŸu Ã¼zere bugÃ¼n de iÅŸ dÃ¼nyamÄ±zÄ±n yanÄ±nda olduÄŸumuzu belirtmek isterim. Bu Ã§erÃ§evede, bildiÄŸiniz gibi 1 Mart 2022 tarihinde Ä°hracatÄ± GeliÅŸtirme Anonim Åžirketi'ni kÄ±sa ismiyle Ä°GE A.Åž.'yi hayata geÃ§irdik. AÄŸustos ayÄ±nda 20 bankanÄ±n da ortaklÄ±ÄŸÄ±yla Ä°GE A.Åž.'nin sermaye yapÄ±sÄ± gÃ¼Ã§lendirildi. Â Ä°GE A.Åž. ile, kredibilitesi olan ancak teminat sorunu yaÅŸayan, baÅŸta KOBÄ°'lerimiz olmak Ã¼zere tÃ¼m ihracatÃ§Ä±larÄ±mÄ±z iÃ§in finansmana eriÅŸimi daha da kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±k. Kefalet sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bularak firmalarÄ±mÄ±zÄ±n krediye eriÅŸim iÅŸlemlerini hÄ±zlandÄ±rdÄ±k. Teminat sorunlarÄ± kolaylÄ±kla Ã§Ã¶zÃ¼yor ve ihracatÃ§Ä±lar artÄ±k kredi almak iÃ§in fabrikasÄ±nÄ±, arsasÄ±nÄ± bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacaklar. AyrÄ±ca, Eximbank ve Ä°GE A.Åž. ile imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z protokol ile yeni bir prefinansman modeli ortaya koyuyoruz. Prefinansman modeli ile bu yÃ¼kÃ¼ ortadan kaldÄ±rÄ±yoruz ve ihracatÃ§Ä±mÄ±zÄ±n kredi kabiliyetini geliÅŸtirmiÅŸ oluyoruz" ifadelerini kullandÄ±. Bakan MuÅŸ, Ä°GE A.Åž'de, yÄ±lsonu itibariyle sermaye artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â