Bakan Muş: Türkiye ihracatla büyüyor

ANKARA - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2'nci çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer, 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır" dedi.



Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini belirtti. Bakan Muş, "2'nci çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme kaydedildi. Mal ve hizmet ihracatımızın büyümeye katkısı 10,8 puan oldu. Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkıdır. Büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatı kaynaklı gerçekleşmiştir. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 6,9 puan olarak gerçekleşti. İhracatta ilave destekler, uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanlarda atacağımız adımlarla bu katkıyı daha da artıracağız. Yatırım, üretim ve ihracat temelinde büyümeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.