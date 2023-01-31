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Bakan Nebati: 2022 sonunda iç borçlanmanın vadesi 70 aya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iç borçlanmanın vadesi 2020'de yaklaşık 34 ay iken, uygulanan uzun vadeli borçlanma stratejisiyle vadeyi 2021 yılında 53 aya, 2022 yıl sonu itibarıyla ise 70 aya çıkardıklarını ifade etti.

31 Ocak 2023 Salı 15:48
Bakan Nebati: 2022 sonunda iç borçlanmanın vadesi 70 aya çıktı

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, borç yönetim politikalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Etkin borç yönetimi anlayışı neticesinde, iç borçlanmanın vadesi, maliyeti ve kompozisyonunda eş zamanlı olarak çok önemli başarılara imza attıklarına işaret eden Nebati, "İç borçlanmamızın vadesi 2020'de yaklaşık 34 ay iken, uyguladığımız uzun vadeli borçlanma stratejimizle vadeyi 2021 yılında 53 aya, 2022 yıl sonu itibarıyla ise 70 aya çıkardık. 2022 yılı temmuz ayında Hazine tarihinin en uzun aylık ortalama borçlanma vadesi olan 98 aya ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

İç borçlanmanın maliyeti geriledi

Nebati, 2022 yılı başında yüzde 24,6 seviyesinde olan sabit getirili iç borçlanmanın ortalama maliyetinin de 2022 yılı aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 10,7 seviyesine gerilediğine dikkati çekerek, "Türk lirası cinsi sabit getirili senetlerimizin toplam iç borçlanmamız içerisindeki payı da 2021'de yüzde 35 seviyesinde iken, 2022 sonunda yüzde 60'a ulaşarak, borç stokumuzun kompozisyonunu ciddi biçimde güçlendirdi." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı NebatiIç Borçlanma
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