Bakan Nebati: Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon

KAYSERİ - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla mücadele ediyoruz. Birinci sıradaki önceliğimiz, enflasyon. Bu mücadeleden de Allah'ın izniyle galip gelecek, bizler olacağız" dedi.



Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 4'üncü Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ilçe belediye başkanları, davetliler ve ASKON üyeleri katıldı. Programda konuşan Bakan Nebati, "Biraz önce ASKON genel başkanımız Orhan bey Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ardından dışişleri bakan yardımcımız yurt dışında açmış olduğu temsilciliklerle nasıl merkezi konuma geldiğini, küresel bir aktör olduğunu, tarihi yaşayan değil tarihi yapan bir ülke konumuna geldiğini özetledi. Aslında hepimizin hikayesi aynı. Türkiye 20 yıldır yepyeni bir hikaye yazıyor. Bu hikaye her geçen gün güçleniyor, kuvvetleniyor ve damgasını vurarak yoluna devam ediyor. Yeter ki inanalım. Yeter ki güvenelim. Yeter ki bu ülkenin nereden nereye geldiğini çok iyi değerlendirelim. Yolumuz ve bahtımız açık. Menzilimize doğru koşarak gidiyoruz" dedi.



'GENEL BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ AYNI TUTARDA ARTIRILDI'



Bütçe konusuna değinen Bakan Nebati, "Bütçedeki güçlü görünümümüzü ocak-mayıs 2022 döneminde de devam ettirdik. Bütçe 125 milyar lira fazla verdi. Mayıs ayı gelir vergileri artışında en büyük pay, bir önceki yıla göre yüzde 497 oranında artışla 148 milyar liralık tahsilata ulaşan kurumlar vergisi geçici vergisine ait oldu. Diğer taraftan ek bütçeyi yüce Meclis'imizin takdirine sunduk. Dün gece plan bütçedeki programlarımızı bitirdik ve bugün sizinleyiz. Ek bütçe teklifimiz plan bütçe komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Bu ek bütçe ile merkezi yönetim bütçe ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırılırken, söz konusu giderlerin karşılığı olarak genel bütçe gelir tahminleri de aynı tutarda artırıldı. Böylelikle vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğal gaz ve elektriği daha ucuz kullanabilmelerine; çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin ve çalışanlarımızın aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlıyoruz. Uygulamaya aldığımız Türkiye ekonomi modeli sayesinde ülkemiz üretim, ihracat, istihdam ve makine teçhizat yatırımlarında dünyadan önemli ölçüde pozitif olarak ayrıştı" diye konuştu.



'VATANDAŞLARIMIZIN ALIM GÜCÜNÜN ZORLANDIĞININ FARKINDAYIZ'



Enflasyonla mücadele ettiklerini belirten Bakan Nebati, "Birinci sıradaki önceliğimiz, enflasyon. Bu mücadeleden de Allah'ın izniyle galip gelecek, bizler olacağız. Gıda ve enerji fiyatlarında görülen artışlar son dönemde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri fark etmeksizin tüm dünyada tarihi yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu. Özellikle petrol, doğal gaz ve kömür fiyatlarının olağanüstü bir şekilde artması, bize enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Avrupa kömürü daha yoğun bir şekilde kullanmaya başladı. Zor her zaman oyunu bozar. Ülkenizin çıkarları ön plana gelince akan sular durur. İşte Türkiye'nin de son 20 yılda ortaya koymuş olduğu anlayış budur. Ulusal çıkarlar ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren her konuda özgür ve kararlı adımlar atmak. Vatandaşlarımızın alım gücünün zorlandığının farkındayız. Fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması ve bunun hissettirilmesini en aza indirmek için azami gayret göstererek gerekli adımları hızlı bir şekilde attık, atmaya da devam edeceğiz" dedi.