Bakan Nebati: Bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ekonomimiz 2022 yılı 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyümüştür. Böylece ilk 9 aylık dönemde büyüme yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program'da (2023-2025) öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız" dedi.



Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen 'Türkiye Ekonomi Modeli' kapsamında uyguladıkları selektif kredi politikası ile ekonomideki kaynakların etkin ve verimli alanlarda kullanılmasını sağladıklarını, bu politikaların olumlu sonuçlarını da almaya devam ettiklerini vurguladı. Nebati, şunları kaydetti:



"Ekonomimiz 2022 yılı 3'üncü çeyreğinde yıllık yüzde 3,9 büyümüştür. Böylece ilk 9 aylık dönemde büyüme yüzde 6,2 olmuştur. Orta Vadeli Program (2023-2025)’da öngördüğümüz şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağız. Büyümemize iç ve dış talep 7 çeyrektir pozitif katkı vermekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmektedir. Büyümeye iç talep 3,2 yüzde puan, net dış talep ise 0,7 yüzde puan katkı vermiştir. Türkiye Ekonomi Modelimizin önemli amaçlarından biri olan ihracat ve makine-teçhizat yatırımlarının 3'üncü çeyrek büyümesine katkısı toplam 4,4 yüzde puan olmuştur. Uyguladığımız politikalarla; zorlu küresel koşullara rağmen ülkemiz yatırımda, istihdamda, üretimde ve ihracatta pozitif ayrışmaya devam etmektedir. 3'üncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdam yıllık 1,7 milyon kişi artmış ve işsizlik oranı yüzde 10’a gerilemiştir. Ülkemizin kendine özgü dinamiklerini, geçmiş tecrübelerini ve potansiyelini dikkate alarak; Türkiye’yi büyüten, yatırımcılarımızın önünü açan, istihdam odaklı politikaları uygulamaya devam etmekte kararlıyız."