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Bakan Nebati: Cari dengemiz, deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cari dengenin 6 Şubat’taki depremlere karşın beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, "Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi." ifadelerini kullandı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 13:11
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Bakan Nebati: Cari dengemiz, deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti
Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ödemeler dengesi istatistikleri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye Ekonomi Modeli ile rotalarını çizdiklerini, emin adımlarla yola devam ettiklerini vurgulayan Nebati, başta turizm olmak üzere ekonomiye döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruduklarını bildirdi.

Nebati, Mart 2023 itibarıyla ekonominin yıllık ihracatının 255,7 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, "Cari dengemiz, 6 Şubat’taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi." değerlendirmesini yaptı.

Çalıştıklarını, ürettiklerini, ihraç ettiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor. Küresel salgının ardından 6,4 milyon insanımız istihdama katıldı. İstihdamda 31 milyon 460 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Depremlerin yaşandığı şubat ayında genç nüfusta işsizlik bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 19,2’ye geriledi. Özetle rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
HazineveMaliyeBakanlığıNureddinNebatiCaridengeÖdemelerdengesiDepremfelaketi
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