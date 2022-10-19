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Bakan Nebati'den 'BES' aÃ§Ä±klamasÄ±

19 Ekim 2022 Ã‡arÅŸamba 12:20
Bakan Nebati'den 'BES' aÃ§Ä±klamasÄ±

ANKARA - Hazine ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati, "18 yaÅŸ altÄ± Ã§ocuk ve genÃ§lerimize Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES)Â giriÅŸ imkanÄ± getirilmesi, devlet katkÄ±sÄ± oranÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve sistemin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± reel getiri sonucunda, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n BES'e olan ilgisi artarak sÃ¼rÃ¼yor. 17 Ekim 2022 tarihi itibarÄ±yla, BES'te yaklaÅŸÄ±k 14,3 milyon katÄ±lÄ±mcÄ±ya ve 362 milyar TL'lik fon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne ulaÅŸÄ±ldÄ±" dedi.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Nebati, Twitter'daki hesabÄ±ndan BES katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±larÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Bakan Nebati, bireysel tasarruflarÄ±n Ã¶zendirilmesinin, tÃ¼m Ã¼lkelerdeÂ sosyal gÃ¼venlik ihtiyacÄ±nÄ±n artmasÄ±,Â nÃ¼fus ve aile yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸimi ile Ã§ok daha Ã¶nemli bir hal aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, "Orta vadede kayda deÄŸer bir reel getiri imkanÄ± sunan BES, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n tasarruflarÄ±nÄ± artÄ±rarak geleceklerini garanti altÄ±na almalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.Â 18 yaÅŸ altÄ± Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ve genÃ§lerimizin birikim yapabilmesini saÄŸlayan yeni dÃ¼zenleme ile BES, bÃ¼yÃ¼k bir talep gÃ¶rdÃ¼ ve 1 yÄ±l gibi kÄ±sa bir sÃ¼rede yaklaÅŸÄ±k 500 bin Ã§ocuk ve gencimiz sisteme dahil oldu; 2 milyar TL'lik fon birikimine ulaÅŸÄ±ldÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

'VATANDAÅžLARIN Ä°LGÄ°SÄ° ARTARAK SÃœRÃœYOR'

TÃ¼rkiye'deki BES uygulamasÄ±nÄ± benzer emeklilik sistemleri ile kÄ±yaslayan Nebati, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n mÃ¼jdesiyle, bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda yÃ¼zde 25'ten yÃ¼zde 30'a yÃ¼kseltilen devlet katkÄ±sÄ± oranÄ± ile BES, dÃ¼nyadaki benzer emeklilik sistemleri ile kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda devlet olarak saÄŸlanan en cÃ¶mert teÅŸviklerden biri haline geldi.Â 18 yaÅŸ altÄ± Ã§ocuk ve genÃ§lerimize BES'e giriÅŸ imkanÄ± getirilmesi, devlet katkÄ±sÄ± oranÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve sistemin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± reel getiri sonucunda, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n BES'e olan ilgisi artarak sÃ¼rÃ¼yor. 17 Ekim 2022 tarihi itibarÄ±yla, BES'te yaklaÅŸÄ±k 14,3 milyon katÄ±lÄ±mcÄ±ya ve 362 milyar TL'lik fon bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne ulaÅŸÄ±ldÄ±.Â GenÃ§lerimiz ve tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n gelecek kaygÄ±larÄ±nÄ± azaltmak ve birikimlerini doÄŸru alanlarda deÄŸerlendirmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla kurmuÅŸ olduÄŸumuz BES, tÃ¼m katÄ±lÄ±mcÄ±lar iÃ§in gÃ¼venilir bir yatÄ±rÄ±m ortamÄ± saÄŸlamakta. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde, sistemde yeni dÃ¼zenlemeleri ve teÅŸvikleri de hayata geÃ§irerekÂ Ã¼lke olarak birikimlerimizi daha da yÃ¼ksek seviyelere taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z."Â 

Anahtar Kelimeler:
Bakan Nebatiden BES AÃ§Ä±klamasÄ±
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