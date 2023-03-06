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Bakan Nebati: Ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz

Nebati, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararına ilişkin, "Bu karar, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur" ifadesini kullandı.

06 Mart 2023 Pazartesi 16:05
Bakan Nebati: Ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz
Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, Suudi Arabistan ile TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalanmasını değerlendirdi.

Kararın önemine işaret eden Nebati, şunları kaydetti:

"Son dönemde artan ekonomik ve finansal işbirliğimiz kapsamında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması kararı, Suudi Arabistan yönetiminin Türk ekonomisine olan güveninin ve ortak çabalarımızın olumlu bir neticesi olmuştur. Bölge ve Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik IlişkilerSuudi Arabistan Kalkınma FonuHazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
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