Bakan Nebati: Enflasyon aralÄ±ktan itibaren hÄ±zlÄ± dÃ¼ÅŸmeye baÅŸlayacak

KASTAMONU - Hazine ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati, "DÃ¶viz kuru oynaklÄ±ÄŸÄ± minimum seviyede. Ã–ngÃ¶rÃ¼lebilirliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±, insanlarÄ±n hesaplarÄ±nÄ± Ã§ok rahat bir ÅŸekilde yapabildiÄŸi bir dÃ¶nemdeyiz. Enflasyon, aralÄ±k ayÄ±ndan itibaren baz etkisiyle de olsa hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde dÃ¼ÅŸmeye baÅŸlayacak ve hedefimiz olan tek rakamlÄ± enflasyonu yakalayacaÄŸÄ±z" dedi.



Hazine ve Maliye BakanÄ±Â Nebati, Ã§eÅŸitli ziyaretler ve programlar iÃ§in sabah saatlerinde Kastamonu'ya geldi. Bakan Nebati,Â AK Parti Ä°l TeÅŸkilatÄ±'ncaÂ Åžerife BacÄ± Ã–ÄŸretmenevi'nde dÃ¼zenlen '2023'e DoÄŸru Åžehir BuluÅŸmalarÄ±' programÄ±na katÄ±ldÄ±. Burada konuÅŸan Nebati, AK Parti olarak eser ve hizmet siyasetinden asla Ã¶dÃ¼n vermediklerini belirterek, iktidarlarÄ± dÃ¶neminde saÄŸlÄ±ktan eÄŸitime, ulaÅŸtÄ±rmadan konuta birÃ§ok alanda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



'SÄ°ZÄ°N YERLÄ°LÄ°K ORANINIZ NE KADAR?'



YollarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸunu ve Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Nebati,Â TÃ¼rkiye'nin yerli ve milli aracÄ± Togg'a yÃ¶nelik eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi. Muhalefetin bu zamana kadar Togg'a birÃ§ok eleÅŸtiride bulunduÄŸunu hatÄ±rlatan Nebati, "Bunlar yetmedi; aracÄ± gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±kÃ§aÂ toplum iÃ§erisindeki enerjiyi hissettikÃ§e yerlilik oranÄ±nÄ± sorgulamaya baÅŸladÄ±lar. BunlarÄ± herkes tanÄ±yor, kim olduÄŸunu biliyor. Bunlar kÃ¶prÃ¼ yapÄ±lÄ±rken, 'YaptÄ±rmam'; ÅŸehir hastaneleri yapÄ±lÄ±rken, 'Niye bunlarÄ± yapÄ±yorsunuz'; Marmaray, Avrasya TÃ¼neli yapÄ±lÄ±rken, 'HayÄ±r' diyenler. Kastamonu'ya, Ã¼lkemizin bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgelerinde yapÄ±lan havalimanÄ±ndan yaparken, 'Niye yapÄ±yorsunuz' diyenler. Bunlar aynÄ± zihniyet. Kim bunlar? Koyu muhalefetin de dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karak Ã¼lkenin gerÃ§eklerine ve doÄŸrudan olan ihtiyaÃ§larÄ±na 'HayÄ±r' diyenler. En son Togg'daki yerlilikle ilgili sorgulamalarÄ±nda ÅŸu soruyu cevaplamayÄ± hak ediyorlar. Sizin yerlilik oranÄ±nÄ±z ne kadar? Ã–nce bir aynaya bakÄ±n, sizin yerlilik oranÄ±nÄ±zla ters orantÄ±lÄ± olduÄŸuna iddiaya girerim. Bizim araÃ§larÄ±mÄ±z yerli, biz yerli ve milliyiz" dedi.



'ENFLASYONÂ DÃœÅžMEYE BAÅžLAYACAK'



Hizmet iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren BakanÂ Nebati, "Bu Ã¼lke iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, eser hizmeti iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Elimizden gelen her gayreti ortaya koyuyoruz. DÃ¼nya bir krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nda bu krizin Ã¼stÃ¼nden gelecek her tÃ¼rlÃ¼ enstrÃ¼manÄ± en iyi ÅŸekilde kullanmaya gayret ediyoruz. 20 yÄ±ldÄ±r bu Ã¼lkede hiÃ§ ama hiÃ§ kimse 'Beni enflasyonun altÄ±nda ezdirdiler', 'Beni doktorsuz bÄ±raktÄ±lar', 'Benim Ã§ocuÄŸumu kitapsÄ±z bÄ±raktÄ±lar' diyemez" diye konuÅŸtu.Â



SorunlarÄ±n Ã¼zerinden geÃ§erek Ã§alÄ±ÅŸmaya devam ettiklerini vurgulayan Nebati, "BakÄ±n dÃ¶viz kurunun oynaklÄ±ÄŸÄ± minimum seviyede. Ã–ngÃ¶rÃ¼lebilirliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ±, insanlarÄ±n hesaplarÄ±nÄ± Ã§ok rahat bir ÅŸekilde yapabildiÄŸi bir dÃ¶nemdeyiz. Enflasyon, aralÄ±k ayÄ±ndan itibaren baz etkisiyle de olsa hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde dÃ¼ÅŸmeye baÅŸlayacak ve hedefimiz olan tek rakamlÄ± enflasyonu yakalayacaÄŸÄ±z. Bunu hiÃ§ kimse iÅŸini kaybetmeden, aÅŸÄ±nÄ± kaybetmeden, kepenk kapatmadan, atÃ¶lyelerin kapÄ±larÄ±na kilit vurmadan, fabrikalarÄ±n kapÄ±larÄ±na kilit vurmadan gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimizi; tÃ¼m dar gelirli, sabit gelirli baÅŸta olmak Ã¼zere, toplumun enflasyondan en fazla etkilenen kesimlerinin bizim attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarla daha rahat bir hayat sÃ¼rdÃ¼receklerini, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n Ã¶nderliÄŸinde 20 yÄ±ldÄ±r yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz uygulamalarla devam ettireceÄŸimizi ifade ederim" dedi.Â