Bakan Nebati: Enflasyon belasÄ±ndan kalÄ±cÄ± olarak kurtulacaÄŸÄ±z

Ä°STANBUL -Â MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi'nin (MÃœSÄ°AD) dÃ¼zenlediÄŸi ticaret fuarÄ± MÃœSÄ°AD EXPO'da konuÅŸan Hazine ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati, "Enflasyonla mÃ¼cadelemizi tek haneli rakamlara dÃ¼ÅŸÃ¼rene kadar mÃ¼cadelemiz devam edecek, bunda kesin kararlÄ±yÄ±z. Finansal istikrarÄ± gÃ¼Ã§lendirmeye yÃ¶nelik attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar baÅŸta olmak Ã¼zere aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kapsayÄ±cÄ± tedbirler sayesinde, kÃ¼resel fiyatlarla yaÅŸanacak normalleÅŸme ve beklentilerdeki iyileÅŸmenin de olumlu katkÄ±sÄ±yla Ã¼lkemizdeki enflasyon belasÄ±ndan kalÄ±cÄ± olarak kurtulacaÄŸÄ±z" dedi. Â



MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi'nin (MÃœSÄ°AD) iki yÄ±lda bir dÃ¼zenlediÄŸi Ticaret FuarÄ± MÃœSÄ°AD EXPO, Ä°stanbul TÃœYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretÃ§ilere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. BirÃ§ok etkinliÄŸin, uluslararasÄ± iÅŸ forumu, ikili iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, diplomatik misyonlar resepsiyonu gibi programlarÄ±n dÃ¼zenleneceÄŸi fuarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, Ticaret BakanÄ± Mehmet MuÅŸ, Hazine ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati ve Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya da katÄ±ldÄ±. Â TÃ¼rkiye Ekonomi Modeliâ€™yle yatÄ±rÄ±m, istihdam, Ã¼retim ve ihracat odaklÄ± bÃ¼yÃ¼me politikasÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla uygulamaya devam ettiklerini dile getiren Bakan Nebati, "2022 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ± itibarÄ±yla toplam istihdamÄ±mÄ±zÄ± Cumhuriyet tarihimizdeki en yÃ¼ksek seviyesi olan 31 milyon kiÅŸiye yÃ¼kselttik. Ticaret ortaklarÄ±mÄ±zdan gelen gÃ¼Ã§lÃ¼ talep ve kÃ¼resel tedarik zincirindeki aksaklÄ±klara raÄŸmen bunu avantaja Ã§evirebilmemiz sayesinde Ã¼lkemiz, son 22 ayda aylÄ±k ihracat rekorlarÄ± kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. 2022 yÄ±lÄ± EylÃ¼l ayÄ±nda yÄ±llÄ±k ihracatÄ±mÄ±z 252,6 milyar dolarla tarihi yÃ¼ksek seviyelere ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Turizme yÃ¶nelik tahminlerimizi de yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ revize ediyoruz. 2022 yÄ±lÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 50 milyon ziyaretÃ§iyi Ã¼lkemizde 44 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz" dedi. Â



Â

TÃœRKÄ°YE EKONOMÄ° MODELÄ° Ä°LE AMAÃ‡LADIÄžIMIZ HEDEFLERE ULAÅžIYORUZÂ



2022 AÄŸustos ayÄ± itibariyle yÄ±llÄ±k cari aÃ§Ä±ÄŸÄ±n 40,9 milyar dolar olduÄŸunu belirten Bakan Nebati, "Tersinden baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda enerji ve altÄ±n hariÃ§ deÄŸerlendirildiÄŸinde ise cari iÅŸlemler dengesi yÄ±llÄ±k 41,2 milyar dolar fazla vermektedir. Enerjinin bizi ne kadar etkilediÄŸini Ã§ok iyi gÃ¶rebiliyoruz. Bu yÄ±l 100 milyar dolarÄ±n Ã¼zerine giden bir enerji ithalatÄ± var. DÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼yor. Cari aÃ§Ä±k dengemiz bÃ¼yÃ¼dÃ¼. NormalleÅŸtiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ± sadece ve sadece geÃ§en yÄ±l ki fiyatlarla olmuÅŸ olsa dahi sÄ±fÄ±rlanÄ±yor. TÃ¼rkiye Ekonomi Modeli ile amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hedeflere gÃ¼n be gÃ¼n ulaÅŸÄ±yoruz. DÃ¼nya normalleÅŸtiÄŸinde etkilerinin hÄ±zlÄ± ve hissedilir olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz. Ä°lerleyen dÃ¶nemde, ihracat ve turizm gelirlerimizdeki artÄ±ÅŸÄ±n sÃ¼rmesiyle birlikte Karadeniz DoÄŸalgazÄ±â€™nÄ±n da devreye alÄ±nmasÄ±, elimizi Ã¶nemli oranda gÃ¼Ã§lendirecektir" ifadelerini kullandÄ±. Â



Â

ENFLASYON BELASINDAN KALICI OLARAK KURTULACAÄžIZÂ



Bakan Nebati, "Olumsuz kÃ¼resel geliÅŸmelere ek olarak dÃ¶viz kurunda yaÅŸanan geliÅŸmeler ve enflasyon beklentilerinin kÃ¶tÃ¼leÅŸmesi, Ã¼lkemizde enflasyonun yÃ¼ksek seviyelere Ã§Ä±kmasÄ±nda etkili olmuÅŸtur. YÃ¼ksek enflasyonun sebep olduÄŸu sorunlarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n farkÄ±ndayÄ±z. Enflasyonla mÃ¼cadelemizi tek haneli rakamlara dÃ¼ÅŸÃ¼rene kadar mÃ¼cadelemiz devam edecek, bunda kesin kararlÄ±yÄ±z. Ä°lgili tÃ¼m kurumlarla yoÄŸun koordinasyonumuzu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor, enflasyonda kalÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ saÄŸlamak iÃ§in adÄ±mlar atmaya devam ediyoruz. Bu Ã§erÃ§evede, finansal istikrarÄ± gÃ¼Ã§lendirmeye yÃ¶nelik attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar baÅŸta olmak Ã¼zere aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kapsayÄ±cÄ± tedbirler sayesinde, kÃ¼resel fiyatlarla yaÅŸanacak normalleÅŸme ve beklentilerdeki iyileÅŸmenin de olumlu katkÄ±sÄ±yla Ã¼lkemizdeki enflasyon belasÄ±ndan kalÄ±cÄ± olarak kurtulacaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n finansmana eriÅŸimini desteklemek, yatÄ±rÄ±m ve ihracat olanaklarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek amacÄ±yla son dÃ¶nemde selektif kredi politikamÄ±zla Hazine Destekli KGF paketlerini uygulamaya aldÄ±k. Reel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n finansman ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n toplam kredi hacmi yÄ±lbaÅŸÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 41 artarak 6,9 trilyon liraya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi. Â



Â

Ã‡Ä°FTÃ‡Ä°LERE MÃœJDE; MAZOT VE GÃœBRE DESTEKLERÄ° BU YIL Ã–DENECEKÂ



Nebati, "YakÄ±n dÃ¶nemde SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n mÃ¼jdesini verdiÄŸi Ã¼zere bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olmaya devam ediyoruz. Toplam 100 milyar lira tutarÄ±ndaki bu kredi imkanÄ±nÄ± 60 ay vade ve yÃ¼zde 7,5 gibi dÃ¼ÅŸÃ¼k bir maliyetle esnaf ve sanatkarlarÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine sunuyoruz. Â Benzer ÅŸekilde Ã§iftÃ§ilerimizin de her zaman yanÄ±nda yer alÄ±yoruz. Ziraat BankasÄ± ve TarÄ±m Kredi Kooperatifleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tarÄ±msal Ã¼reticilerimizin daha uygun koÅŸullarda finansman imkanÄ±na kavuÅŸmasÄ± iÃ§in Hazine faiz destekli kredi kullandÄ±rÄ±yoruz. TarÄ±msal kredilerin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 86'sÄ± bu kredilerden oluÅŸuyor ve faiz yÃ¼kÃ¼nÃ¼n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 70â€™ini karÅŸÄ±lÄ±yoruz. BugÃ¼n de Ã§iftÃ§ilerimizin girdi maliyetlerini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden Ã¼retim yapabilmeleri iÃ§in hububatta mazot ve gÃ¼bre desteklerini 2023 yerine bu yÄ±l Ã¶deyeceÄŸimizi Resmi Gazete vasÄ±tasÄ±yla duyurmuÅŸ olduk. Bu destek Ã§iftÃ§ilerimizin Ziraat BankasÄ± banka kartlarÄ±na yÃ¼klenecek, mazot ve gÃ¼bre alÄ±mÄ±nda kullanÄ±labilecek. Finansman yÃ¼kÃ¼ BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca karÅŸÄ±lanacak olan bu uygulamanÄ±n Ã§iftÃ§ilerimize ve Ã¼lkemize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ederim" diye konuÅŸtu. Â Bakan Nebati, giriÅŸimcileri de desteklediklerini hatÄ±rlattÄ±. Â



Â

YERLÄ° OTOMOBÄ°L YAPAMAZSINIZ DÄ°YENLERE SESLENÄ°YORUM



Bakan Nebati, banka kredi kartlarÄ±nÄ± tercih ederken TROYâ€™un tercih edilmesini rica ettiÄŸini belirtti. Â



Yerli otomobil TOGG hakkÄ±nda da aÃ§Ä±klamalarda bulunan Bakan Nebati, "Hayallerimizi 61 yÄ±l boyunca erteleyenler hep aynÄ± insanlar olmuÅŸlardÄ±r. Ä°ÅŸ gerÃ§ekleÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± andan sonra da ilk kullanÄ±cÄ±larÄ± da emin olun hep onlardÄ±r. Bu olmazcÄ±lar Marmarayâ€™a da karÅŸÄ±ydÄ±lar. Ãœlkenin yararÄ±na ne varsa, lÃ¼tfen arÅŸivlere baksÄ±nlar. TamamÄ±na karÅŸÄ±lar. Åžimdi yine aynÄ± ÅŸeyi yapÄ±yorlar, temel atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda fabrika nerde dediler, fabrika ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±, Ã¼retim bandÄ± nerede dediler, seri Ã¼retim nerede dediler, araÃ§ nerede dediler, araÃ§ burada dediÄŸinizde yerlilik oranÄ± ne kadar dediler. Ã–nce sen yerli olmayÄ± Ã¶ÄŸren, aracÄ±n iÃ§indeki yerliliÄŸi gÃ¶rÃ¼rsÃ¼n. Yerli otomobil yapamazsÄ±nÄ±z diyenlere sesleniyorum yerli otomobilimiz de olacak, uÃ§aÄŸÄ±mÄ±zda, trenimizde fÃ¼zemizde, bombamÄ±zdaâ€¦ Her ÅŸey yerli olacak Ã§Ã¼nkÃ¼ burasÄ± yerli. Bundan sonra gÃ¼zellikleri paylaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶nem geliyor" diye konuÅŸtu. Â



KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ kurdelesi kesildi. Protokol Ã¼yeleri, fuarÄ± gezdi. 5 KasÄ±mâ€™a kadar devam edecek fuarÄ±n, 100 bin ziyaretÃ§iyi aÄŸÄ±rlamasÄ± bekleniyor.Â